علماء الآثار يكتشفون تابوتًا من العصر الروماني في قطاع غزة

وبحسب المتحدث باسم وزارة الآثار في المنطقة، طارق العف، فإن التابوت الحجري المصنوع من الرصاص ينتمي إلى "شخصية مهمة في ذلك الوقت"

كشفت وزارة الآثار الفلسطينية، أنه تم اكتشاف تابوت، أمس الثلاثاء، من العصر الروماني خلال أعمال البحث والتنقيب في مقبرة عمرها 2000 عام تم اكتشافها العام الماضي في قطاع غزة.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الآثار في المنطقة، طارق العف، فإن التابوت الحجري المصنوع من الرصاص ينتمي إلى "شخصية مهمة في ذلك الوقت"، وقد وُضِع القبر، الذي لم يُفتح بعد، في حاوية خشبية واقية وسيخضع لمزيد من الدراسة من قبل فرق من الخبراء الفلسطينيين والدوليين".

وقالت الوزارة، في بيان أن "المقبرة الرومانية يعود تاريخها من القرن الأول وحتى الثالث الميلادي والتي خصصها الرومان لدفن موتاهم خارج أسوار المدينة حسب معتقداتهم".

وكانت سلطات حماس في غزة قد أعلنت في بداية شهر كانون الأول الماضي عن اكتشاف أكثر من 60 قبراً، طواقم العمل تقوم بالتنقيب في الموقع منذ أكثر من عام.

Minister of antiquities Gaza

وأشرف على هذه العملية الأثرية فريق فرنسي حتى الآن كشفت عن أكثر من 90 مقبرة. وفقًا لطارق العف، تقع المقبرة في موقع ميناء بحري قديم من العصر اليوناني والروماني ، مما يجعلها موقعًا رئيسيًا للبحث الأثري.

وتعتبر مدينة غزة من مدن العالم القديمة، حيث خضعت لحكم الفراعنة، والإغريق، والرومان، والبيزنطيين، والمسلمين.

تشمل الآثار التي تم اكتشافها في الموقع بقايا حصار قاده الإسكندر الأكبر، وآثار الغزو المغولي، وتدعو السلطات المحلية بانتظام المنظمات الدولية للمساعدة، أو حتى لتوجيه البحث.