البيت الأبيض: الولايات المتحدة "مستاءة بشدة" من خطط إسرائيل الاستيطانية

الولايات المتحدة “تشعر بانزعاج شديد” إزاء قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي توسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين اليوم الخميس إن الولايات المتحدة “تشعر بانزعاج شديد” إزاء قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي توسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية. وقالت إن مثل هذا النشاط “يخلق معطيات على الأرض تقوض حل الدولتين”.

ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP أعلن الرئيس جو بايدن اليوم عن ترقية كارين جان بيير إلى منصب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في 5 مايو 2022 في واشنطن

وفي وقت سابق، أعلنت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، في بيان مشترك، عن معارضتهم أي تحركات أحادية تفاقم التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال البيان المشترك لوزراء خارجية الدول الأربعة: “قلقون إزاء إعلان إسرائيل بخصوص المستوطنات”. وأضاف البيان، عن وزراء خارجية الدول الأربعة: “ نعرب عن معارضتنا لأي تحركات أحادية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تعرب فيها الولايات المتحدة عن معارضتها الشديدة لقرار الحكومة. فقد طُلب من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين القيام بذلك بنفسه، ونشر بيانًا منفصلاً وبيانًا مشتركًا مع وزراء خارجية فرنسا ، ألمانيا وبريطانيا العظمى وإيطاليا.