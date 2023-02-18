مهرجان أضواء الشارقة 2023 يبرز التراث المعماري للإمارة

تتواصل فعاليات "مهرجان أضواء الشارقة" الذي يقام للسنة الثانية عشرة ويستمر حتى 19 شباط/فبراير، بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين.

تتواصل فعاليات "مهرجان أضواء الشارقة" الذي يقام للسنة الثانية عشرة ويستمر حتى 19 شباط/فبراير، بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين، كما يكون الجمهور على موعد سنوي مع الإبداع والابتكار والتجديد الذي يجمع بين جمالية الضوء والموسيقى وفن العمارة التي تعكسها عدد من المعالم والصروح ذات الطابع الحضاري والثقافي والتاريخي، مثل مبنى بلدية الحمرية وسد الرفيصة في مدينة خورفكان وبرج الساعة في مدينة كلباء.

وتأتي العروض الضوئية ضمن فعاليات مهرجان أضواء الشارقة 2023، على "مبنى بلدية الحمرية" تحت عنوان "نزدهر معاً في وطن التسامح والأمل والسلام"، لتعكس قيم أرض دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن شعبها وتدعم أحلامه، وتمنحه يومياً فرصة متجددة للتطور والازدهار في شتى المجالات، مع حرصها على توحيد أبنائها تحت مظلة واحدة يحكمها التعايش والمحبة والأمن والأمان، وتروي قصة للأجيال القادمة بفرح وشغف وطموح.

وتُقام جميع العروض الضوئية للمهرجان يومياً وحتى تاريخ 19 فبراير/شباط الجاري، وذلك من الساعة 6 مساءً وحتى 11 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن 6 مساءً وحتى 12 منتصف الليل خلال عطلة نهاية الأسبوع.