مصر : سكان "القاهرة الفاطمية" يتواصلون مجددا مع تراثهم

في العاصمة المصرية، التي يقطنها أكثر من 20 مليوناً، تقع الآثار الفرعونية الجاذبة للسياح على الأطراف الصحراوية لضاحيتها الغربية

أصبح بإمكان سكان القاهرة الفاطمية التواصل مجددا مع تراثهم بفضل مجموعة من الشغوفين الذين ينظمون الزيارات للمقابر والمساجد والمدارس القرآنية التي كان أهل المنطقة يمرون أمامها من دون أن يتمكنوا من دخولها.

المهندسة المتخصصة في الحفاظ على التراث أطلقت في العام 2012 مبادرة "الأثر لنا" التي تنظم ورشاً وزيارات وحتى أمسيات للعب داخل الأماكن الأثرية مثل جامع ابن طولون، أحد أقدم المساجد في إفريقيا، الذي شيد قبل قرابة 1200 عام.

في العاصمة المصرية، التي يقطنها أكثر من 20 مليوناً، تقع الآثار الفرعونية الجاذبة للسياح على الأطراف الصحراوية لضاحيتها الغربية ولكن في أزقة القاهرة الاسلامية وحاراتها، تتجاور المنازل والآثار بل تتلاصق.

ولكن لم تكن العلاقة بين السكان والآثار على مستوى القرب نفسه، بحسب ما يرى خبراء.

بيت يكن مثل معظم 600 منزل [تاريخي] آخر، غير مسجل كنصب تذكاري. تم تسجيل 24 منزلاً فقط من المنازل ذات الأفنية على أنها آثار تراثية

ولإحياء هذه المناطق لتصبح مجددا مواقع للمشاركة المجتمعية في مدينة تتآكل فيها الأماكن العامة لصالح أعمال البناء وإنشاء الطرق، يستقبل بيت يكن بانتظام ورشاً فنية وحملات للتوعية بالحفاظ على التراث وحفلات مخصصة لأهل الحي