السعودية تكشف لأول مرة عن وجه امرأة نبطية بصورة ثلاثية الأبعاد

نجحت السعودية بإعادة بناء وجه امرأة نبطية قديمة عاشت قبل ألفي عام، بعد عدة سنوات من عمل المؤرخين وعلماء الآثار على المشروع.

نجحت السعودية بإعادة بناء وجه امرأة نبطية قديمة عاشت قبل ألفي عام، بعد عدة سنوات من عمل المؤرخين وعلماء الآثار على المشروع.

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عثر علماء الآثار على هيكل المرأة في عام 2015م مدفونة بمدفن جبل الأحمر بمدينة الحجر وهو موقع أثري عالمي يقع في مدينة العلا القديمة، شمال غرب البلاد، وقد أُعيد تشكيل وجه هذه المرأة بناء على دراسات الأنثروبولوجيا الحيوية والتي أظهرت هذه النتائج.

وفقا للموسوعة، فإن الأنباط هم قبائلُ عربيةٌ ذات أصولٍ بدويةٍ من شبه الجزيرة العربية، وتحديدًا من صحراء النقب، تمتد مملكتهم من سوريا إلى شبه الجزيرة العربية ومن غرب العراق إلى صحراء سيناء، واتخذوا من مدينة البتراء في الأردن عاصمةً لهم، والتي أطلقوا عليها تسمية رقمو " Raqmu" باللغة النبطية.

يقام بمدينة العلا، العديد من المهرجانات والإحتفالات، من أهمها مهرجان شتاء طنطورة. و اهتمت المملكة بمدينة العلا، لجعلها أكبر و أفضل مزار سياحي في الشرق الأوسط.