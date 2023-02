السعودية تكشف لأول مرة عن وجه امرأة نبطية بصورة ثلاثية الأبعاد

نجحت السعودية بإعادة بناء وجه امرأة نبطية قديمة عاشت قبل ألفي عام، بعد عدة سنوات من عمل المؤرخين وعلماء الآثار على المشروع.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .