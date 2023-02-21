فرنسا : انطلاق محاكمة الفنان المغربي سعد لمجرد في باريس بتهمة الاغتصاب

يمثل المغني المغربي البالغ 37 عاما، حراً أمام محكمة الجنايات في باريس. وقد جلس في الصف الأمامي داخل قاعة المحكمة ببزة سوداء وقميص بيضاء

انطلقت محاكمة المغني المغربي سعد لمجرد، أمس الاثنين في باريس، المتهم بضرب شابة واغتصابها في غرفة فندق سنة 2016 على هامش حفلة له في العاصمة الفرنسية.

ويمثل المغني المغربي البالغ 37 عاما، حراً أمام محكمة الجنايات في باريس. وقد جلس في الصف الأمامي داخل قاعة المحكمة ببزة سوداء وقميص أبيض، وبجانبه مترجمة، فيما جلست المدعية في القضية لورا.. على مقعد في الجانب الآخر من صالة المحاكمة. وقد أجهشت بالبكاء لدى رؤيتها المغني.

وعندما وقف سعد لمجرد للتعريف بهويته ومهنته كـ”فنان” أمام قوس المحكمة، أشاحت المدعية بنظرها نحو الأرض.

ويُفترض أن يَمثُل نجم البوب البالغ 37 عاماً أمام المحكمة على مدى خمسة أيام.