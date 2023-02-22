السعودية توفر روبوتا بـ 11 لغة لاستقبال زوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة

يتضمن الروبوت العديد من المواصفات الخاصة بخدمة الزوار، منها القدرة على التعرف على المشاعر الأساسية، والقدرة على التعرف على الوجوه والتفاعل الصوتي مع الزوار

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، في السعودية قد وفرت روبوتا بـ11 لغة لاستقبال زوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ويهدف الروبوت إلى تعزيز استخدام التقنيات التي تدعم توجه رؤية السعودية 2030، ويُعد عامل استقطاب داخل المجمع، إذ يمكنه التحدث بأكثر من لغة طوال اليوم دون توقف.

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ويتضمن الروبوت العديد من المواصفات الخاصة بخدمة الزوار، منها القدرة على التعرف على المشاعر الأساسية، والقدرة على التعرف على الوجوه والتفاعل الصوتي مع الزوار من خلال اللمس وحركة اليد.

يذكر أن المشروع نفذ على عدة خطوات ليتم الاستفادة منه بأقصى فائدة، الخطوة الأولى جمع الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالروبوت، ثم التطوير المبدئي للحلول المطلوبة، ثم العرض والاختبار وجمع الملاحظات، ثم تعدیل بناء على الملاحظات، ثم عرضه واعتماده، وأخيرا تشغيل وإطلاق الروبوت.

ومن أبرز المواصفات الفنية للروبوت، أن وزنه يصل إلى 29 كيلوغراما، وعمر البطارية 8 ساعات، ووقت الشحن 8 ساعات وتبلغ سرعته 3 كم/س، وبالإمكان تشغيل الجهاز دون إيقاف عند توصيله بالكهرباء.