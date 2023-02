السعودية توفر روبوتا بـ 11 لغة لاستقبال زوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، في السعودية قد وفرت روبوتا بـ11 لغة لاستقبال زوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ويهدف الروبوت إلى تعزيز استخدام التقنيات التي تدعم توجه رؤية السعودية 2030، ويُعد عامل استقطاب داخل المجمع، إذ يمكنه التحدث بأكثر من لغة طوال اليوم دون توقف.

