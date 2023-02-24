مصر: اكتشاف 22 مقبرة تعود لـ3 عصور مختلفة في منطقة البهنسا بمحافظة المنيا

المقابر المكتشفة هي ثلاث مقابر من الحجر الجيري تعود للعصر الروماني، وثلاث مقابر أخرى فردية تعود للعصر الفارسي، و16 مقبرة من العصر البيزنطي والقبطي،

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان، اليوم الجمعة، أن بعثة مشتركة بين جامعة برشلونة والمجلس الأعلى للآثار اكتشفت مجموعة من المقابر تعود إلى العصور الرومانية والفارسية والبيزنطية في منطقة البهنسا بمحافظة المنيا، وتابعت "المقابر المكتشفة هي ثلاث مقابر من الحجر الجيري تعود للعصر الروماني، وثلاث مقابر أخرى فردية تعود للعصر الفارسي، و16 مقبرة من العصر البيزنطي والقبطي، عثر عليها أثناء أعمال الحفائر بمنطقة الجبانة العليا".

وتحتوي منطقة البهنسا على آثار من مختلف العصور التي مر بها التاريخ المصري، حيث تشتمل هذه القرية على آثار فرعونية ورومانية وإسلامية. ويقول المؤرخون إنها كانت تحوي كثيراً من الكنائس والقصور.

وقال رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى عادل عكاشة إن "المقابر المكتشفة من العصر الروماني مبنية من الحجر الجيري، وكانت في الغالب مقبية، وعثر عليها مهدمة إلى مستوى الأساسات، وهي غير منقوشة، وعثر بإحداها على تابوت في مكانه الأصلي من دون غطاء" أما مقابر العصر القبطي فهي عبارة عن حفرة مستطيلة في باطن الأرض، جرى بناء الجزء العلوي منها ناحية الشرق، وقد عثر بجانبها على بعض الأواني الفخارية والمسارج.

ومن جهته قال أستاذ الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة القاهرة ومدير حفائر البعثة حسان عامر بأن "البعثة قامت بأعمال معالجة اللقى الأثرية التي جرى الكشف عنها وتدعيم وتقوية الرسومات الجدارية الموجودة على جدران البازيليكا في الموقع، إضافة إلى دراسة النصوص القبطية واليونانية المكتوبة على الجدران أو على الشقافات.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري إن "أعمال حفائر هذا الموسم بالمنطقة أسفرت عن نتائج مهمة تتعلق بتاريخ هذا الموقع، وهو ما سيجري العمل على دراسته والكشف عنه خلال الفترة المقبلة مع استكمال أعمال الحفائر، الأمر الذي من شأنه كشف النقاب عن كثير من أسرار هذا الموقع المهم في مصر القديمة"