إسرائيل: حفريات أثرية تكشف عن عمليات جراحية في الجمجمة منذ 3500 سنة

بفضل الحفريات في تل مجيدو تم اكتشاف أدلة جديدة جعلت الأثريين يحددون الفترة على أنها العصر البرونزي المتأخر على الأقل، أي منذ ما يقرب من 3500 عام

كشفت الحفريات الأثرية الجارية منذ عام 2016 في موقع تل مجيدو شمالي إسرائيل عن إجراء طبي غير مسبوق في جمجمة في الموقع الذي ستجري فيه وفق التنبؤات المعركة الأخيرة قبل الآخرة حيث تم اكتشاف أدلة جديدة على أن هذه العملية تعود إلى العصر البرونزي المتأخر على الأقل، ما يقرب من 3500 سنين مضت.

وبحسب التقرير المنشور في واينت، فإن علماء الآثار كانوا على علم بأن عمليات النقب تجري منذ آلاف السنين في إشارة إلى عملية طبية يتم فيها حفر ثقب أو قطع في الجمجمة، مما يؤدي إلى تعريض الأم الجافية للدماغ لعلاج الأمراض داخل الجمجمة. الآن، بفضل الحفريات التي أجريت في عام 2016 في تل مجيدو تم اكتشاف أدلة جديدة جعلت علماء الآثار يحددون الفترة التي شهدت تلك العمليات وهي العصر البرونزي المتأخر على الأقل، أي منذ ما يقرب من 3500 عام.

قادت راشيل كليشر من معهد جوكوفسكي لعلم الآثار والعالم القديم بجامعة براون الفريق، الذي حلل رفات شقيقين من الطبقة العليا عاشا في مجيدو حوالي القرن الخامس عشر قبل الميلاد. اكتشفت أنه قبل وقت قصير من وفاة أحد الإخوة، خضع لنوع من جراحة الجمجمة تسمى النقب، وهو إجراء تم فيه قطع فروة الرأس ، وشق أربعة خطوط متقاطعة في الجمجمة وتم عمل ثقب مربع في الجمجمة.

وفقًا لكاليشر ، فإن هذا الدليل على عملية النقب هو الأقدم من نوعه الموجود في الشرق الأدنى (بما في ذلك الأناضول وفلسطين التاريخية ومصر وشرق الأردن ولبنان) في العصور القديمة. "هناك دليل على أن عمليات النقب هي نوع عالمي من الجراحة تم استخدامه لآلاف السنين. لكنها ليست طريقة شائعة في الشرق الأدنى، كما يتضح من حوالي اثني عشر أمثلة من عمليات النقب في هذه المنطقة بأكملها. أملي هو أن يعمل هذا البحث مرفقا بالأدلة الإضافية التي قد يتم اكتشافها لاحقًا، على تعميق فهم الرعاية الطبية والديناميات الثقافية في المدن القديمة في هذا المجال ".

البروفيسور يسرائيل فينكلشتاين ، الذي شارك في كتابة الدراسة المنشورة في مجلة PLoS One ويعمل كمدير لمدرسة علم الآثار والثقافات البحرية في جامعة حيفا ، قال إن مجيدو سيطرت قبل 4000 عام على جزء من طريق البحر (فيا ماريس)، وهو طريق بري مهم يربط مصر بسوريا وبلاد ما بين النهرين (إيران والعراق حاليًا) والأناضول ، عندما كان جزء منها يمر عبر هذه البقعة وتحديدا قطاع غزة. ونتيجة لذلك ، أصبحت واحدة من أغنى المدن وأكثرها عالمية في المنطقة حوالي القرن التاسع عشر قبل الميلاد، وزينت أفقها القصور والمعابد والتحصينات والبوابات".