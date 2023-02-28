شاكيرا تهاجم صديقة بيكيه في أول مقابلة صريحة لها بعد الانفصال

واعترفت بأنها "كانت تعتقد سابقاً أن المرأة تحتاج إلى رجل حتى تكتمل"، لكنها أدركت الآن أن بإمكانها أن تكون "مكتفية ذاتياً".

بعد أن أعلن جيرارد بيكيه رسميًا عن علاقته بـ كلارا شيا، خرجت المغنية الكولومبية شاكيرا عن صمتها وهاجمت صديقة بيكيه قائلة : "هناك مكان خاص في الجحيم للمرأة التي لا تقوم بمساعدة إمرأة أخرى".

وأوضحت شاكيرا في محادثة مع الصحفي المكسيكي إنريكي أسيفيدو، من شبكة تليفيزا، كيف أثّر الانفصال عليها، خاصة أنه كان بسبب الخيانة الزوجية، وذكرت أنه كان عليها أن تتعلم إعادة بناء نفسها بعد شيء بدا وكأنه مأساة في حياتها الشخصية.

واعترفت بأنها "كانت تعتقد سابقاً أن المرأة تحتاج إلى رجل حتى تكتمل"، لكنها أدركت الآن أن بإمكانها أن تكون "مكتفية ذاتياً".

https://twitter.com/i/web/status/1630526974320861185 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكشفت شاكيرا أنها أصبحت الآن "أكثر ثقة" بنفسها وأصبحت "لبؤة" لطفليها ساشا، 7 سنوات ،وميلانو، 10 سنوات. وأَضافت : "تعلمت من تلك القصة، كنت أظن بأن المرأة تحتاج إلى رجل لتكمل نفسها. كان لدي أيضاً حلم لعائلة حيث يكون لأبنائها أم وأب تحت سقف واحد"، ثم تابعت : "أنت لا تحقق كل أحلامك في الحياة ولكن الحياة لديها طريقة لتعويضك، وأنا أعتقد أن الحياة قد فعلت ذلك معي وبالتأكيد مع الطفلين الرائعين لديّ، فهم يملآني بالحب كل يوم".

وأردفت شاكيرا : "لقد كنت دائماً أعتمد وبشكل كبير على الرجال عاطفياً، لقد وقعت في الحب، وأعتقد أنني تمكنت من فهم هذه القصة من منظار آخر واليوم أنا مكتفية بمفردي".