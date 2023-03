شاكيرا تهاجم صديقة بيكيه في أول مقابلة صريحة لها بعد الانفصال

بعد أن أعلن جيرارد بيكيه رسميًا عن علاقته بـ كلارا شيا، خرجت المغنية الكولومبية شاكيرا عن صمتها وهاجمت صديقة بيكيه قائلة : "هناك مكان خاص في الجحيم للمرأة التي لا تقوم بمساعدة إمرأة أخرى".

وأوضحت شاكيرا في محادثة مع الصحفي المكسيكي إنريكي أسيفيدو، من شبكة تليفيزا، كيف أثّر الانفصال عليها، خاصة أنه كان بسبب الخيانة الزوجية، وذكرت أنه كان عليها أن تتعلم إعادة بناء نفسها بعد شيء بدا وكأنه مأساة في حياتها الشخصية.

واعترفت بأنها "كانت تعتقد سابقاً أن المرأة تحتاج إلى رجل حتى تكتمل"، لكنها أدركت الآن أن بإمكانها أن تكون "مكتفية ذاتياً".