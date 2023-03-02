"ديور" تنبش تصاميم الخمسينات في أسبوع الموضة الباريسي

على منصة مضاءة بثريات تحمل شموعاً، ارتدت عارضات "سان لوران" النحيفات، بنظاراتهنّ الشمسية، بدلات التنورة التي تقوم عليها تشكيلة خريف 2023 وشتائها.

أحيَت دار "سان لوران" في التشكيلة التي عرضتها الثلاثاء خلال أسبوع الموضة في باريس، تصميم بدلة التنورة الذي طواه النسيان، لكنها أضفت عليها لمسة إثارة عصرية، فيما عادت "ديور" أيضاً إلى قديمها مع لمسة عصرنة. وعلى منصة مضاءة بثريات تحمل شموعاً، ارتدت عارضات "سان لوران" النحيفات، بنظاراتهنّ الشمسية، بدلات التنورة التي تقوم عليها تشكيلة خريف 2023 وشتائها.

ومع أن الدار بقيت مخلصة للألوان الكلاسيكية، من أسود وأزرق داكن وسواهما، تَمثّلَ طابع الجرأة في قصّات السترات والتباين بينها وبين القطع الواسعة والشفافة التي ترافقها.

كذلك يمكن ارتداء التنورة مع بلوزات ذات عقدة، ويتدلى امتداد هذه العقدة على الظهر كالطرحة، أو مع قمصان شفافة أو بلون الجسم. وأوضح المصمم البلجيكي أنتوني فاكاريلو في لمحة مكتوبة عن العرض أن "لامرأة سان لوران أن تكشف جسدها إذا شاءت أو أن تخبئه إذا أرادت". وفي المناسبات المسائية، يمكن الاستعاضة عن التنورة بسراويل الكشمير الضيقة.

ورأى مدير مشتريات الأزياء في متجر "هارودز" سايمون لونغلاند في تصريح لوكالة فرانس برس أن "التشكيلة بدت مأخوذة من أرشيف إيف (سان لوران) نفسه في ثمانينات القرن العشرين، لكنّ أنتوني أضفى عليها طابعه وجعلها عصرية جداً".

أما دار "ديور" فنبشت أيضاً تصاميمها الفائقة الأنوثة المشبعة بروح البانك والعائدة إلى الخمسينات. وضمت التشكيلة التي عرضتها "ديور" خلال الأسبوع الباريسي تنانير فضفاضة متوسطة الطول بطبعات زهرية مع قفازات وكعب. وقالت المديرة الفنية لـ"ديور" المصممة الإيطالية ماريا غراتسيا كيوري لوكالة فرانس برس "هذه السنوات مهمة جداً للدار التي تأسست عام 1947. كما أنني أردت إنشاء تشكيلة مستوحاة من باريس".

وابتكر كريستيان ديور في هذه الحقبة إطلالة "نيو لوك" الشهيرة لامرأة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتميزت بالسترات المجهزة بأكتاف مستديرة على تنانير فضفاضة تصل إلى أسفل الركبتين.

وحضرت في التشكيلة أحذية ذات كعوب على شكل فاصلة بإصبع مدبب، وهي تُنتعل مع جوارب عالية لا تُبقي مكشوفاً من الساق سوى جزء محدود. ويشكل إدراج الكعب في التشكيلة تطوراً للمصممة الإيطالية التي كانت ترى في الكعب عنصراً مناقضاً للنسوية. وقالت كيوري "ثمة قدر أكبر من الحرية اليوم ولم يعد من الضروري انتعال أحذية بكعب" لإثبات النفس في عالم العمل.

وأضافت "أنا شخصياً لا أنتعلها إطلاقاً. أسافر كثيراً، ومع نمط حياتي، أشعر بالراحة إذا انتعلت أحذية مسطحة. ولكن في مناسبات معينة، أحب انتعال أحذية ذات كعب، من دون افراط". وشددت على أنها تحرص على تصميم "تشكيلات لكل المناسبات".