سلطة الآثار الإسرائيلية: القطعة القديمة التي عثر عليها وتحمل اسم الملك الفارسي داريوس مزيفة

أعلنت سلطة الآثار الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن القطعة الأثرية تحمل اسم الملك الفارسي داريوس الكبير، والتي أعلن العثور عليها في وقت سابق من هذا الأسبوع "غير أصلية".وبحسب بيان صادر عن سلطة الآثار ، فقد اتصل بهم خبير شارك في بعثة تنقيب في أغسطس الماضي ، وقالت إنها صنعت النقش "بينما توضح لمجموعة من الطلاب الطريقة التي تم بها نقش القطع في العصور القديمة".

وأكدت سلطة الآثار "بعد ذلك تركت الشظية في الموقع ، مما أدى إلى خطأ في تحديد الهوية ... تم ذلك بدون قصد ودون حقد".

وكانت سلطة الآثار الإسرائيلية، قد أعلنت، الأربعاء المنصرم، انه تم اكتشاف نقش فخاري نادر يحمل اسم الملك الفارسي داريوس الكبير والد الملك أحشويروش في حديقة الوطنية "تل لاكيش" لأول مرة في إسرائيل.وتم الاكتشافه من قبل، المستشار الإعلامي الدولي للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ايلون ليفي، وبحسب ما ورد، صادف ليفي قطعة خزفية عمرها 2500 عام منقوشة بحروف للملك الفارسي من الفترة القديمة وأبلغ سلطة الآثار الإسرائيلية بذلك.

Shay Halevy/Israel Antiquities Authority قطعة من الخزف عليها كتابة نادرة تحمل اسم الملك الفارسي داريوس الكبير.

ويُفترض أن اسم الملك المدون على النقش، داريوس الكبير، هو والد الملك أحشويروش، وقال ليفي، "كنت أتجول مع صديق لاستكشاف التاريخ ، كنت أقلب قطعًا من الفخار والحجارة في يدي وفجأة ، وجدت شيئًا يحتوي على أحرف وعلمت أن هذا أفضل من أن يكون حقيقيًا"

وأضاف ليفي، "عندما التقطت القطعة ورأيت النقش، ارتجفت يدي. نظرت إلى اليسار واليمين بحثًا عن الكاميرات لأنني أعتقد أن هناك شخصًا ما يمزح معي بها".

عندما وجد ليفي قطعة الفخار، أبلغ سلطة الآثار الإسرائيلية، حيث قال إن ثلاثة أشخاص في المنظمة كانوا متشككين في أنها حقيقية ولكنهم كانوا مفتونين بما وجده ليفي.بعد بضعة أسابيع ، تلقى ليفي مكالمة هاتفية من سار غانور من سلطة الآثار الإسرائيلية وقال إنه "في طريقه من مختبرات مخطوطات البحر الميت. لقد وضعناها تحت ثلاثة ماسحات ضوئية. هذا حقيقي.

واتضح لسلطة الآثار أن الحديث يدور عن اكتشاف نادر يقدم دليلا تاريخيا للإدارة الملكية الفارسية في لخيش في الفترة الأخمينية ، في مطلع القرن الخامس قبل الميلاد إي قبل الفي ونصف عام وتسبق قصة عيد المساخر لدى الشعب اليهودي المرتبطة بالملك الفارسي الأخميني أحشويرش.

يمكن أن نقرأ من النقش الآرامي المحفور على الفخار "عام 24 لداريوس" ، ويعود تاريخه إلى 498 قبل الميلاد. ويسجل النص القصير اسم الملك الفارسي داريوس الكبير (داريوس الأول) ، والد أحشويروش - المعروف أيضا باسم أخشفيروش التوراتي من سفر إستير ، الذي يقرأ سنويا في عيد المساخر اليهودي.

هذا هو أول اكتشاف لنقش يحمل اسم داريوس الكبير في البلاد بتلك الفترة، فخلال فترة حكمه الطويلة (522-486 قبل الميلاد) ، توسعت الإمبراطورية الأخمينية الفارسية ، ووصلت إلى أقصى حد لها في عهد ابنه هيشراش (Ahasuerus ، زركسيس باليونانية) ، الذي حكم معظم العالم القديم.

ووفقا للباحثين من سلطة الآثار كانت البعثة الأثرية البريطانية التي أجرت حفريات في المكان عام 1930 على مبنى إداري متقن من الفترة الفارسية، وامتد هذا السكن الذي يعود إلى العصر الفارسي على مساحة كبيرة ويتألف من قاعات وساحات متقنة مع مدخل رواق مهيب ذو أعمدة على الطراز الفارسي. ولم يتبق منه سوى قواعد الأعمدة في مكانها على التل حيث قامت البعثة البريطانية بتفكيك بقايا المبنى الفارسي المتقن من أجل حفر قصر يهودا الأساسي.