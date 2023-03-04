حفل موسيقى بصيغة المؤنث يسلط الضوء على الهوية المغربية التعددية بجوانبها العربية واليهودية والأمازيغية

يشمل الحفل موسيقي بألوان وإيقاعات متنوعة، في صورة مغربنا وثقافتنا المشبعة بالقيم النبيلة. في لوحة فنية مرموقة مكونة من فرقة الحضرة الشفشاونية

تحتفي الجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية، بالمرأة في حدث موسيقي ثقافي يسلط الضوء على الهوية المغربية التعددية في جوانبها العربية واليهودية والأمازيغية، وذلك يوم الأربعاء 15 مارس/آذار 2023.

ويشمل الحفل موسيقي بألوان وإيقاعات متنوعة، في صورة مغربنا وثقافتنا المشبعة بالقيم النبيلة. في لوحة فنية مرموقة مكونة من فرقة الحضرة الشفشاونية لخيرة أفزاز و جوق فاس للموسيقى الأندلسية تحت رئاسة الأستاذ محمد بريويل ، برفقة الفنانات فرانسواز فلور أتلان ، مور كرباسي ، شيماء عمران و فدوى تاديست .

ويتماشى هذا الحدث الثقافي مع التزام الجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية AMMA التي عملت منذ نشأتها على حماية التراث الموسيقي الأندلسي وتعزيزه، من خلال تنظيم لقاءات فنية تدعو إلى حوار الثقافات والأديان بين مختلف الحضارات.

ويقام هذا الحفل تحت رعاية وزارة الشباب والثقافة والاتصال المغربية، وبالشراكة مع WECASABLANCA وتعد هذه التظاهرة الفنية الثقافية التي تنظم الجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية تكريما للمرأة المغربية، من خلال مختارات موسيقية ساحرة تسلط الأضواء على العديد من جوانب تراثنا المغربي العربي- اليهودي-الأمازيغي