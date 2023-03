أرملة المفكر الجزائري الراحل محمد أركون تهدي مكتبته الخاصة للمكتبة الوطنية المغربية

قررت أرملة المفكر الجزائري الراحل محمد أركون صحاب" نقد العقل السلامي" ثريا اليعقوبي أن تقدم خزانته الشخصية بأكملها هدية للمكتبة الوطنية فى المملكة المغربية، وكان قد أوصى قيد حياته بأن يدفن في المغرب وفعلاً ووري جثمانه في مقبرة الشهداء في مدينة الدار البيضاء في الرابع عشر من سبتمبر/ أيلول من عام 2010 عن عمر ناهز 82 عاما، وهو ما أثار جدلاً في الجزائر.

