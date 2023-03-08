اكتشاف تمثال لـ"أبو الهول" ومقصورة من العصر الروماني بصعيد مصر

ملامح التمثال المكتشفة مذهلة ويرجح أنه صنع على صورة الامبراطور كلاوديوس

أعلنت وزارة الآثار المصرية عن اكتشاف تمثال يشبه أبو الهول من الفترة الرومانية في مصر وبقايا مقصورة كلاوديوس ، هذا الاكتشاف المثير عثر عليه بالقرب من معبد دندرة في محافظة قنا بمنطقة الصعيد في جنوب البلاد. وقال خبراء أن التمثال المصنوع من الجير، صنع على صورة الإمبراطور كلاوديوس الذي حكم روما من عام 41 حتى عام 54 قبل الميلاد.

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أظهرت الصور التي التقطها الطاقم للاكتشاف والذي كان رأسه يشبه غطاء الرأس الملكي التقليدي "نمس"- قطعة قماش مخططة كان الفراعنة يرتدونها في مصر القديمة. واكتشف التمثال والمقصورة خلال عمل بعثة أثرية لجامعة عين شمس في القاهرة، برئاسة وزير الآثار السابق ممدوح الدماطي.

وزارة السياحة والآثار المصرية ذكرت في بيان إعلامي إن "التمثال مذهل بشكل لا يصدق، مع ملامح ملكية دقيقة، تم صناعته مع ابتسامة خفيفة على شفتيه وغمازات على وجنتيه. بقايا الألوان الأصفر والأحمر تظهر أيضا على وجهه، ومن تحت التمثال وجدنا رسمة من العصر الروماني، تتكون من الهيروغليفية والديموطيقي".

وأوضح الدكتور ممدوح الدماطي في البيان "أن بقايا المقصورة عبارة عن منصة مكونة من مستويين ذات أساس وأرضيات منحدرة، عُثر بداخلها على حوض لتخزين المياه من الطوب الأحمر المغطّى بالملاط ذي دَرَج، ويمكن تأريخه إلى العصر البيزنطي". وذكرأن الحفريات الأثرية تتواصل في المنطقة.

يأتي هذا الاكتشاف بعد الكشف عن ممر سري في الهرم الكبير في الجيزة، والذي اكتشف في إطار مشروع ScanPyramids الذي تواصل سبع سنوات تحت إشراف الجامعة التقنية في ميونيخ في ألمانيا.