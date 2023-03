اكتشاف تمثال لـ"أبو الهول" ومقصورة من العصر الروماني بصعيد مصر

أعلنت وزارة الآثار المصرية عن اكتشاف تمثال يشبه أبو الهول من الفترة الرومانية في مصر وبقايا مقصورة كلاوديوس ، هذا الاكتشاف المثير عثر عليه بالقرب من معبد دندرة في محافظة قنا بمنطقة الصعيد في جنوب البلاد. وقال خبراء أن التمثال المصنوع من الجير، صنع على صورة الإمبراطور كلاوديوس الذي حكم روما من عام 41 حتى عام 54 قبل الميلاد.

