الفنانة الإسرائيلية نوعا كيريل تكشف عن أغنية يوروفيجن "يونيكورن"

كانت نوعا كيريل، قد استلمت خلال شهر نوفمبر/تشرين الأول المنصرم، جائزة "إم تي في أوروبا" لأفضل فنان محلي للمرة الخامسة، بعد فوزها على كا من آنا زاك

كشفت المغنية الإسرائيلية نوعا كيريل، اليوم الأربعاء، عن الأغنية "يونيكورن"التي ستقدمها في مسابقة يوروفيجن في بريطانيا في 9 مايو/ايار الوشيك، وهذه هي السنة الخمسين لإسرائيل في المسابقة حيث تم اختيار كيريل قبل ستة أشهر لأداء على المسرح العالمي من مجموعة من حوالي 80 مغنية.

وكانت نوعا كيريل، قد استلمت خلال شهر نوفمبر/تشرين الأول المنصرم، جائزة "إم تي في أوروبا" لأفضل فنان محلي للمرة الخامسة، بعد فوزها على كا من آنا زاك، وجوناثان ميرغي، وشاهار سول.وتم إختيار نوعا كيريل، التي حازت سابقا على نفس الجائزة في الأعوام 2017 و 2018 و 2020 و 2021، لتمثيل إسرائيل في حفل توزيع الجوائز 29 الذي يقام هذا الأحد في ألمانيا، حيث وصلت إلى السجادة الحمراء وهي ترتدي سروالًا يحمل صورة كاني ويست، الذي تعرض لانتقادات شديدة مؤخرًا لمواقفه المعادية للسامية والعديد من سلاسله مع نجوم داود، مما يُظهر بوضوح يهوديتها.

وقالت كيريل في وقت سابق من هذا العام: "أنا متحمسة جدًا لخيار الأغنية، كتبنا أغنية تحركني شخصيًا في كل مرة أغنيها أو أسمعها، ولا يمكنني الانتظار حتى تسمع الأغنية: وتابعت :"لن تكون أغنية، لكن الأمر مفاجئ، إنه مختلف، إنه لا يزال أنا، لكن كان من المهم بالنسبة لي أن أذهب لشيء غير متوقع. دعنا نقول فقط أنهم لم يسمعوا مثل هذا حتى الآن".

ووفقا لختام نهاية العام المنصرم لمنصة التواصل الاجتماعي"تيك توك"، تم اختار الفنانة الإسرائيلي نوعا كيريل رائدة للعام ، وأطلقت كيريل أغنيتها الناجحة "Bell" حصريًا على"تيك توك"، حيث حصد الفيديو حوالي 106 مليون مشاهدة، وسرعان ما أصبحت الأغنية واحدة من أكبر أغانيها نجاحا، تتمتع المغنية البالغة من العمر 21 عامًا بإجمالي 13 مليون إعجاب عبر جميع مقاطع الفيديو الخاصة بها ومئات الآلاف من المتابعين.

وسرعان ما أصبح "تيك توك" أحد أكثر التطبيقات شعبية في العالم، وفي عام 2022 ، رسخت الفنانة كيريل مكانتها كنجمة ثقافية في إسرائيل، بالإضافة إلى ذلك، شهد عام 2022 أول إنتاج لبرنامج إسرائيلي تم بثه على كل من منصة التواصل الاجتماعي والتلفزيون - باراماونت الإسرائيلي "توك توك". يعرض العرض أفيا فارحي وهي تزور منازل الفنانين الإسرائيليين، بما في ذلك كيريل.

ومن جهته قال رئيس قسم الألعاب العالمية في "تيك توك"اساف ساجي "في العام الماضي ، رأينا قدرة "تيك توك" على تغيير الواقع في جميع القطاعات الثقافية، وتم إنشاء اتصال مباشر بين النجوم وجماهيرهم، وتم تطوير طرق جديدة ومبتكرة لا حصر لها للعلامات التجارية لسرد قصتها." وصرح مدير عمليات المحتوى في "تيك توك" في إسرائيل، أفياد روزنباوم، فيما يتعلق بالإعلان: "لقد احتلنا عددًا من القمم الثقافية هذا العام".وأشار روزنباوم إلى النطاق - من التعاون مع الدوري الإنجليزي الممتاز في الرياضة إلى المشاركة في موكب الكبرياء السنوي في تل أبيب بشاحنة، والذي يضم عروض دانا الدولية وسامانثا فوكس."تيك توك يشكل الثقافة الإسرائيلية في جميع مجالات حياتنا."