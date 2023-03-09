معرض في لندن يضم صوراً للملكة إليزابيث الثانية برفقة كلابها

يُفتتح الأربعاء في لندن معرض مخصص للكلاب التي كانت تقتنيها الملكة، يضم صوراً لإليزابيث الثانية مع حيواناتها المفضلة، بعد 6 أشهر على وفاتها

بعد ستة أشهر على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، يُفتتح الأربعاء في لندن معرض مخصص للكلاب التي كانت تقتنيها الملكة، يضم صوراً لإليزابيث الثانية مع حيواناتها المفضلة.

يقول أمين المعرض: "لدينا هنا هذا المعرض صغير ولكن المذهل، الذي يضم تسع صور للملكة مع كلابها الكورغيز، وهو يتتبع حياتها، كل عشر سنوات نختار صورة من ذلك العقد. فتراها وهي فتاة صغيرة، وتراها تبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا ثم تراها في وضع رسمي مع كلابها، كما تراها أيضا مسترخية مع كلابها في بالمورال، وحتى في وندسور وهي تتجول معها. فأنت ترى الملكة ولكن من منظور مختلف، من خلال إبراز العلاقة المميزة التي كانت تجمعها بكلابها".

ويقول كزايفيير براي (أمين معرض): "كان لدى الملكة كلاب طوال حياتها ونعتقد أن عددها بلغ أكثر من ثلاثين، وفي هذا المعرض طبعنا شجرة العائلة، والأم الرئيسية هي سوزان، التي أعطيت لها عندما كانت في الثامنة عشرة، ومنها تأتي هذه السلالة الاستثنائية من الكورغيز. "