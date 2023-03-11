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لأول مرة منذ 60 عامًا، سجادة حفل جوائز الأوسكار ليست حمراء

i24news

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لجنة الأوسكار تكشف النقاب عن الغرفة الخضراء التي سيجتمع فيها الفائزون
Sébastien VUAGNAT / AFPTV / AFPلجنة الأوسكار تكشف النقاب عن الغرفة الخضراء التي سيجتمع فيها الفائزون

سجادة حفل جوائز الأوسكار بلون جديد لأول مرة منذ 60 عامًا

كشفت لجنة الأوسكار النقاب عن الغرفة الخضراء التي سيجتمع فيها الفائزون بالجوائز لنسخة ال95 لجوائز الأوسكار ستقام في 12 آذار/مارس في لوس أنجليس. 

ويحتل حفل توزيع جوائز الأوسكار الاهتمام الأكبر في الأيام المقبلة، ليس فقط لأهمية هذا الحدث وانتظاره سنوياً من قبل ملايين المشاهدين، بل للتغييرات الكبيرة التي ستحصل في هذا الحفل، خاصة بعد حادثة الصفع الشهيرة لمقدم حفل الجوائز في العام الماضي "كريس روك" من قبل ويل سميث، على خلفية تعرضه للسخرية من زوجته ضمن عرضه في الحفل الماضي.

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ومن المعروف لدى متابعي هذا الحفل أن له قواعد خاصة وبروتوكولات، منها لون السجادة الأحمر الذي رافق تاريخ هذا الحفل منذ عقود، حتى يأتي عام 2023 ليكسر تلك القاعدة لأول مرة منذ 60 عاماً، ليتم الاستغناء عن اللون الأحمر لسجادة المشاهير ويكون مرورهم على سجادة باللون البيج الباهت أو الشامباين Champagne.

ويعود تاريخ السجادة الحمراء ب‍جوائز الأوسكار إلى عام 1961، الذي شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار الثالث والثلاثين، وفيه فاز فيلم بيلي وايلدر "ذي ابارتمنت" بجائزة أفضل فيلم، وفاز كل من بيرت لانكستر وإليزابيث تايلور بجائزتي أفضل ممثل وممثلة، واستضافه بوب هوب.

ولم يشاهد العامة السجادة الحمراء على شاشة التلفزيون حتى عام 1966، عندما تم بث حفل توزيع جوائز الأوسكار لأول مرة بالألوان.

AP Photo/Chris Pizzello
AP Photo/Chris Pizzelloيقوم أحد أفراد الطاقم بتدبيس السجادة على الأرض استعدادًا لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين يوم الأحد ، الأربعاء ، 8 مارس 2023 ، خارج مسرح دولبي في لوس أنجلوس
AP Photo/Chris Pizzello
AP Photo/Chris Pizzelloيقوم أحد أفراد الطاقم بتدبيس السجادة على الأرض استعدادًا لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين يوم الأحد ، الأربعاء ، 8 مارس 2023 ، خارج مسرح دولبي في لوس أنجلوس

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