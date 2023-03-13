جوائز الأوسكار: القائمة الكاملة للفائزين لعام 2023

بهذه الجائزة يكون فيلم "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت" قد حصد أبرز جوائز الأوسكار لهذا العام

أعلنت جوائز الأوسكار في نسختها الـ 95 خلال حفل بمدينة لوس انجلوس الأميركية، أمس الأحد، نقلته قناة "إيه.بي.سي" التلفزيونية على الهواء مباشرة.

وحصل فيلم الكوميديا الغريب "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت"، اليوم الاثنين، على جائزة أوسكار أفضل فيلم، متوجاً بها الجوائز التي حصدها خلال الحفلة الخامسة والتسعين لتوزيع جوائز الأوسكار.

وبهذه الجائزة يكون فيلم "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت" قد حصد أبرز جوائز الأوسكار لهذا العام، حيث سبق له أن حصل على جوائز أفضل ممثلة للماليزية ميشيل يو وأفضل ممثل مساعد وذهبت لـكي هو كوان وأفضل ممثلة مساعدة لجيمي لي كورتيس.

وقالت ميشيل يو، بتأثر ظاهر لدى تسلمها الجائزة على المسرح: "لجميع الفتيان والفتيات الذين يشبهونني ويشاهدونني هذه الليلة، هذه الجائزة تشكل بارقة أمل وفرص"، وأضافت قائلة "نحن نكتب التاريخ".

ANGELA WEISS / AFP المنتج الأمريكي جوناثان وانج (يسار) ، الحائز على أوسكار أفضل فيلم والمخرجين الأمريكيين دانيال كوان (وسط) ودانييل شاينرت (إلى اليمين) ، الفائزين بجائزة الأوسكار لأفضل مخرج عن فيلم "كل شيء في كل مكان في وقت واحد"

ويروي "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت"، الذي يجمع عناصر الحركة والكوميديا والخيال العلمي، قصة مالكة مغسل أنهكتها مشكلاتها الإدارية مع سلطات الضرائب، وانغمست فجأة في مجموعة عوالم موازية.

وفاز الممثل برندان فريزر بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن فيلم "الحوت".

ANGELA WEISS / AFP الممثل الأمريكي بريندان فريزر الحائز على أوسكار لأفضل ممثل وفنان المكياج الكندي أدريان موروت الحائز على أوسكار لأفضل مكياج وأفضل تسريحة شعر عن فيلم "الحوت".

وتدور أحداث فيلم "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"، المقتبس من رواية بالعنوان نفسه للكاتب إريش ماريا ريمارك والذي تعرضه منصة نتفليكس، حول أهوال حرب الخنادق بعين جندي شاب كان متحمسا للقتال في بادئ الأمر.

هذا الفيلم الروائي الطويل من إنتاج نتفليكس هو ثالث اقتباس للرواية الشهيرة على الشاشة الكبيرة منذ قرن، لكنه الأول بالألمانية، لغة القصة الأصلية.

Jesse Grant/Getty Images/AFP أطفال أليكسي نافالني داشا (يسار) وزهار وزوجته يوليا نافالنايا يحضرون حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الخامس والتسعين في هوليوود ، كاليفورنيا.

و فاز فيلم CNN الوثائقي "نافالني" الذي يستكشف مؤامرة لاغتيال الناشط الروسي المناهض للفساد والمرشح الرئاسي السابق، أليكسي نافالني، بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي طويل.

ويتتبع الفيلم الصعود السياسي لنافالني، ونجاته من محاولة اغتياله بتسميمه وسجنه لاحقًا. ويوثق الفيلم الذي أخرجه دانيال روهر وقدمته CNN Films و HBO Max، تحقيقًا منهجيًا من قبل كبيرة المراسلين الدوليين لشبكة CNN، كلاريسا وارد، ومجموعة Bellingcat المتخصصة في التحقيقات الصحفية الاستقصائية، للكشف عمن حاولوا قتل نافالني.

VALERIE MACON / AFP الممثلة والمغنية الأمريكية ليدي غاغا والممثل الأيرلندي بريندان جليسون يحضران حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الخامس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود ، كاليفورنيا.

ANGELA WEISS / AFP المدير الفني الألماني كريستيان غولدبيك والمصمم الألماني إرنستين هيبر ، الفائزان بجائزة الأوسكار لأفضل تصميم وتوجيه فني عن فيلم "لا يوجد شيء جديد في الغرب"

تفاصيل القائمة الكاملة للفائزين بالجوائز السينمائية "أوسكار" لعام 2023:

حصد فيلم: "بينوكيو لجييرمو ديل تورو" على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل، فيما حصل السيناريست دانيال كوان ودانيال شاينرت، على جائزة أفضل سيناريو أصلي: "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت".

أفضل فيلم: "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت"

أفضل ممثلة: ميشيل يوه عن فيلم "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت"، - أفضل ممثل: برندان فريزر عن فيلم "الحوت"

أفضل مخرج: دانيال كوان ودانيال شاينرت عن فيلم "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت"

أفضل ممثل مساعد: كي هوي كوان عن فيلم "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت"، - أفضل ممثلة مساعدة: جيمي لي كيرتس عن فيلم "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت"

أفضل فيلم دولي: "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"، ألمانيا

أفضل سيناريو مقتبس: "حديث نسائي" لسارة بولي

أفضل موسيقى تصويرية: "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" لفولكر بيرتلمان

أفضل أغنية: "ناتو ناتو" من فيلم "آر.آر.آر"، ألحان إم.إم. كيرافاني وكلمات تشاندرابوزي

أفضل تصوير سينمائي: جيمس فريند عن فيلم "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"

أفضل مؤثرات بصرية: "أفاتار: طريق الماء"

أفضل هندسة صوتية: "توب غن: مافريك"

أفضل مونتاج: "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت"

أفضل تصميم إنتاج: "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"

أفضل تصميم أزياء: روث كارتر عن فيلم "النمر الأسود: واكاندا إلى الأبد"

أفضل مكياج وتصفيف شعر: "الحوت"

أفضل فيلم وثائقي قصير: "مربو الفيل"، - أفضل فيلم قصير: "وداع أيرلندي"

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: "الولد والخلد والثعلب والحصان"