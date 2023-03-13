إسرائيل: مسرحية"أسطورة حول المرأة التي أرادت" تجمع نساء يهوديات من سديروت وعربيات من رهط على خشبة المسرح

عُرضت باللغتين العربية والعبرية، تم إنتاجها بالتعاون مع المراكز المجتمعية في رهط وسديروت، ومن المقرر أن يتم عرضها في كلتا المدينتين، حيث تلقى دعمًا هائلاً

جمعت مسرحية "أسطورة المرأة التي أرادت" للمخرج إيلانيت سويسا، ومن إنتاج مسرحي إسرائيلي، 11 امرأة عربية ويهودية من سديروت ورهط في جنوب البلاد، على خشبة المسرح، يكشفون عن أحلامهم ويحملون صوت الأحياء التي يطمحون إليها كثيرًا، تُظهر "مجموعة الأحلام" الحقيقية هذه المصنوعة من القصص الشخصية للغاية لهؤلاء النساء، مجموعة من المجتمع الإسرائيلي على خلفية التعقيد الذي يختبئ هناك.

Mouad Alziadna مسرحية "أسطورة المرأة التي أرادت" سديروت رهط جنوب إسرائيل

وتحكي المسرحية "أسطورة المرأة التي أرادت" قصة امرأة لا تعرف من هي، ولا ماذا تريد، ولكنها نوع من المتحدثين باسم جميع النساء من خلال كونها فريدة من نوعها. المسرحية، التي عُرضت باللغتين العربية والعبرية، تم إنتاجها بالتعاون مع المراكز المجتمعية في رهط وسديروت، ومن المقرر أن يتم عرضها في كلتا المدينتين، حيث تلقى دعمًا هائلاً وترحيباً حاراً من الجمهور الذي رحب بالمبادرة، حيث بيعت أكثر من 300 تذكرة وجمعت جمهورًا متنوعًا"

ومن جهتها قال منتجة المسرحية إيلانيت سويسا لـ i24NEWS "فكرة تشكيل فرقة مشتركة بين المدينتين ولدت بشكل عفوي ذات يوم في ذهن ليمور كوهين، رئيسة المركز المجتمعي في سديروت، كنت جالسة في كافيتريا السينما مع نساء من رهط عندما اتصلت بها لأقدم الاقتراح، شعرت على الفور أنه يتعين علي عمل شيئ ما مع النساء. لقد كانت صدفة مثيرة حقًا وعرفنا أنه كان مشروعًا يجب تجميعه"، وتابعت "لم يكن الأمر سهلاً لأن البعض كانوا يخشون القدوم إلى سديروت والبعض الآخر خافوا من الذهاب إلى رهط ، وللتغلب على هذه العقبة ، كنت بحاجة إلى امرأة ذات رؤية، تتمتع بشخصية قوية. في البداية ، كان هناك 20 امرأة ، ولكن فقط 11 تم اختيار النساء للأداء، حيث ولّد القرب بينهما الكثير من البهجة ومعرفة الآخر ولّدت قدرًا هائلاً من الإحسان "وأضافت: "لقد كانت تجربة تمكين. تعرضت هؤلاء النساء لقصص شخصية لم يسمعن بها من قبل ، لكن اكتشفا أن لديهن جميعًا نفس الآمال في العيش بسلام وطمأنينة في بلدنا".

وقالت مديرة المركز المجتمعي في سديروت، ليمور كوهين، "هذا العرض جديد تمامًا، أردنا أن نجمع القلوب معًا ونجمع شعبين معًا عبر المسرح، إنه ثمرة مسيرة طويلة استمرت عامًا، حيث التقت النساء في سديروت وراحات ، وتعلمن ثقافة الآخر ، منغمسين في عالم مخالف لكونهم. إنه ببساطة أمر لا يصدق أن نرى هذه الرابطة التي توحدهم "، وبحسب رأيها، فإن "المسرح هو وسيلة ممتازة النساء لإظهار أنفسهن على حقيقتهن، دون حيلة وبدون قناع، ودون إخفاء ما يفكرن به، من أجل الكشف عن قوتهن الداخلية."

وأكدت ليمور على أنه "من خلال هذه القطعة، تمكنت النساء من الكشف عن شخصياتهن بحرية من خلال تقديم قطعة من حميمية للمشاهد. ندرك مدى قوتهن من النساء اللواتي يضعن رؤوسهن على أكتافهن ويستمرن في القتال، على الرغم من التحديات التي يواجهنها في بشكل يومي. وعلى مدار التدريبات ، اكتشفوا أيضًا أن لديهم الكثير من القواسم المشتركة " وتابعت"أعتقد أن هذا الأداء المسرحي هو نوع من" إصلاح العالم "، نحاول أن نجعل العالم مكانًا أفضل من خلال أفعالنا وهذا الإنتاج هو أفضل دليل على ذلك ، لأنه يحقق أهم هدف بالنسبة لي".

وفي السياق قال مدير مركز رهط المجتمعي فؤاد الزيادنة، بأنه يأمل أن تصبح المسرحية حقيقة واقعة قريبًا واختتم حديثه قائلاً: "إنه مشروع مثير وبهذه الطريقة سنحقق السلام للجميع. وتمكنا معًا من أن نتجسد حول نشاط ما ، لحظة حياة مشتركة وتمكنا من إظهار أن هذا ممكن" ، قال. .

تم تناول العديد من الموضوعات من خلال قصصهم. سلطت إحداهما الضوء على علاقتها مع والدتها، واصفة العلاقة الغامضة بينما تحلم أخرى بالذهاب في رحلة طهي إلى غزة. شاركت إحدى الفتيات البدويات من رهط حلمها بالذهاب إلى المغرب لأنها لا تزال عازبة في الثامنة والعشرين من عمرها وتحتاج إلى أن يرافقها أحد أفراد أسرتها الذكور.

شاركت ثلاث نساء يهوديات أخريات ممن يعانين من إجهاد ما بعد الصدمة بسبب الهجمات الصاروخية المتكررة على سديروت من غزة تجاربهن: تقول إحداهن إن منزلها أصيب مرتين بالصواريخ بينما يتعين على أخرى أن تأخذ المهدئات لتتمكن من عيش حياة طبيعية. أخيرًا، اختار البعض إعادة اختراع مساحة المسرح كمسرح جريمة ، وبالتالي شجب آفة العنف ضد المرأة التي ابتليت بها المجتمع الإسرائيلي.

كارولين حياة صحفية في موقع i24NEWS الفرنسي