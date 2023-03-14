خاص/ "الصين هي المستقبل": قصة الجامعة الصينية في إسرائيل حيث يتحدث الجميع فيها الماندرين

تجربة فريدة ومميزة لجامعة الصينية في قلب إسرائيل يدرس بها طلاب إسرائيليون وصينيون إدارة الأعمال ويدرسون اللغة الصينية

اطلب العلم ولو في الصين قال قدامى العرب، عند رؤيتك لمشاهد الزخارف الصينية هذه تعتقد أنك في الصين، لكن الحقيقة تقول إنها من مدينة بيتخ تكفا الواقعة شرق تل ابيب، والتي يقع فيها مقر جامعة الصين العالمية في إسرائيل.

نائب الرئيس للعمليات والمدير العام لـجامعة الصين الدولية في إسرائيل نتنئيل فاكنن :"هي مؤسسة تابعة لجامعة الأعمال والاقتصاد الدولية من الصين -UIBE. تم فتح فرع في إسرائيل وأنشأ هذا من أجل السماح للطلاب الإسرائيليين والأجانب أيضًا لفهم عميق واعتراف حقيقي بما هي الصين؟ كيف تمارس الأعمال التجارية في الصين؟ كيف نفهم الصين؟ كيف تعمل مع الصين؟ تستند الفكرة كلها أساسًا إلى أربع نقاط مهمة".

وتابع فاكنن :"النقطة الأولى؛ نصف هيئة التدريس الأكاديمية في UIBE إسرائيل هم أساتذة صينيون قادمون من UIBE للتدريس هنا. النصف الآخر هم أساتذة اسرائيليون محليون . مع الوقت، يكون لدى الطلاب القدرة على فهم كلا الجانبين من العالم، سواء وجهات النظر الغربية الإسرائيلية أو وجهات النظر الشرقية الصينية للعالم، في أي موضوع في أي تخصص".

"أما النقطة الثانية؛ هي أن جميع الطلاب يدرسون الاتصال الأساسي. ويدرسون اللغة الصينية. بحلول نهاية اللقب، يكتسب جميع الطلاب قدرات لغوية ومهارات لإدارة حياتهم اليومية، والقيام بالأعمال التجارية، وإجراء المفاوضات، والتواصل، وإجراء البحوث، وبذلك يستخدمون اللغة الصينية في إدارة حياتهم".

وتايع :"الدراسة تشمل زيارة الى الصين ، ويعلق فاكنن :"النقطة الثالثة؛ هي التعلم من المجال نفسه. نرسل طلابنا مرتين إلى الصين، المرة الاولى لفصل دراسي صيفي مكثف بنهاية السنة الأولى، والمرة الثانية لفصل دراسي كامل في الفصل الشتوي من السنة الثالثة من الدراسات. في هذين الفصلين الدراسيين، يقوم الطلاب أولاً بتعزيز قدراتهم في اللغة الصينية ومن ناحية أخرى التدريب في الشركات الصينية التي ستسمح لهم بفهم كيفية عمل الصين من الداخل. كيف تدار بيئة الأعمال في الصين ويقدم معرفة أفضل عن الصين وما معنى الشركة الشرقية الغربية، أو إذا تحدثنا بشكل خاص عن شركة الصين".

وعن العلاقات بين الطلاب القادمين من الصين والإسرائيليين يوضح فاكنن :"النقطة الرابعة؛ تتعلق باندماج الطلاب. يتواصلون معا بصورة فعالة، نصف الطلاب إسرائيليون محليون ونصفهم الآخر صينيون قادمين من الصين. يجلسون في نفس الفصل، ويدرسون معًا، ويقيمون روابط وعلاقات بصورة متواصلة. نحاول السماح لطلابنا بمواصلة القيام بذلك ومنحهم الأدوات العملية للقيام بذلك وفهم الخلفيات من خلال طرق مختلفة".

i24news/video screen تالو فون-محاضر مبتعث من الصين

يدرس عشرات الإسرائيليين في الجامعة ومثلهم قدموا من الصين للدراسة في كليات التجارة... بينما يدرس مئات اخرون اللغة الصينية في دورات مسائية، في اطر ما يوصف بهرولة الاسرائيليين على تعلم اللغة الصينية اعتقادا منهم انها أحد مفاتيح النجاح في عالم التجارة العالمي الحديث.

الطالبة الإسرائيلية ليئات (24 عاما ) قالت "اخترت القدوم إلى هذه الجامعة الخاصة لأنني أعتقد أن الصين هي المستقبل وأعتقد أن تعلم اللغة الصينية مهم للغاية. أعتقد أيضًا أنه يمكننا القيام بالكثير من الأعمال الجيدة مع الصين. وبصفتنا الجيل الجديد، يمكننا أن نكون أولئك الذين يجعلون هذا الاتصال بين إسرائيل والصين لمساعدة بعضنا البعض على فهم أفضل لمعرفة ثقافة بعضنا البعض ومعرفة كيفية القيام بالأعمال التجارية وكيفية التعامل معها بطرق مختلفة. كما أن حقيقة هذه الجامعة الجديدة مهمة للغاية لأن لديك الكثير من القوة للقيام بالكثير من الأمور، وكل ما تقوله يعني شيئًا ما، ويأخذ الناس كل ما تقوله على محمل الجد ويهتمون بما تعتقده. لديك هنا فرصة هائلة حقًا لتعلم كل شيء، وإعطاء وجهة نظرك الخاصة، ويتم تشكيل هذه الجامعة على أن تكون جامعة جيدة حقًا ومعروفة جدًا. في الأساس، أنا مهتم جدًا بخوض الخطوة التالية لأن لدينا مخططان للذهاب إلى الصين، واحد للدراسة الصيفية والآخر لفصل دراسي كامل. أعتقد أننا جميعًا متحمسون جدًا لما هو قادم".

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يانغ شون (20 سنة) طالب مبتعث من الصين تحدث عن تجربته بالعيش في إسرائيل مشيدا بالحياة والثفافة في إسرائيل وطبيعة تضاريس البلاد التي يحبها لكن ما يشده أكثر هو رغبته بتعلم الثقافة الإسرائيلية وقال:" أعتقد انه يمكنني التعرف على ثقافتهم. إنها مختلفة تمامًا عن ثقافتنا الصينية التقليدية أو حتى الثقافة الشرقية. يمكنني أن أكتسب حجمًا من الثقافة العربية والغربية معا.والجامعة هي الأولى التي أقامتها الصين في دولة متقدمة وهي استراتيجية بين دول الشرق والغرب. لدينا أيضًا معلمين وموارد تعليمية جيدة جدًا هنا. سيتم متابعة المشروع وآمل أن يدرس المزيد والمزيد من الطلاب هنا لسد الفجوة بين إسرائيل والصين".

i24news/video screen يانغ شون-طالب مبتعث من الصين

فكرة الجامعة قائمة على اعداد الطلاب لمستقبل التجارة بين البلدين على أساس شراكة طويلة الأمد، في حدود ما تسمح بها شريكة إسرائيل الأولى الولايات المتحدة الأمريكية

الطالبة اسرائيلية شاكيد (23 عاما) تعلق على اختيارها الدراسة في الجامعة :"اخترت الدراسة في هذه الجامعة لأنني أعتقد أن الصين تمتلك مستوى متقدم في مجال الأعمال وآفاق مستقبلية.

كان بإمكاني اختيار الذهاب إلى جامعات مختلفة، لكن هنا يوجد شيء مميز لأنك تدرس الأعمال التجارية والصينية في نفس الوقت. أعتقد أن هذا المزيج يحتوي على كل شيء. كما يمكننا الذهاب بالرحلات إلى الصين إلى Zhongguo وهي الصين باللغة الصينية وأنا أعرف القليل من اللغة الصينية لذلك هذا جيد.

وأضافت :"ايضاً ندرس مع الصينيين وهو أمر مذهل لأنني أستطيع ممارسة لغتي الصينية والتحدث والتعرف على الكثير من الناس وممارسة الصينيه معهم. حتى أنني شاركت في مسابقة نظمت من قبل الشركة الصينية CSAP وفزت بها وانتقلت الى مرحلة متقدمة والآن بعد أسبوعين سأسافر إلى الصين. حدث كل هذا بفضل هذه الجامعة، لديك الكثير من الفرص التي لا تتوفر في أي جامعة أخرى. أعتقد أيضًا أنها مغامرة رائعة، هنا يوجد أناس مذهلون، مكان رائع وسيكون لديك الكثير من المرح هنا".

الصين تمثل ثاني أكبر شريك تجاري لإسرائيل بصادرات تجاوزت قيمتها عشر مليارات دولار امريكي في العام المنصرم، بينما تمثل الصين ذات المليار ونصف شخص سوقا واعداً للتكنولوجيا الإسرائيلية.

المحاضر الإسرائيلي اورين باشان يقول :"في العقود الماضية شهد الاقتصاد الصيني نمواً سريعاً، كما نعلم جميعًا، نقلت العديد من الشركات خطوط إنتاجها إلى الصين، التي أصبحت تمتلك أعظم الخبراء في العالم. لأجل النجاح في عالم الأعمال اليوم يجب أن نفهم كيفية التعامل مع الشركات الصينية. ونفخر بالقول إن جامعتنا هي الجامعة الوحيدة التي تستخدم لغة الأعمال الصينية بلغة غَربِية بشكل مباشر. وحقيقة أن طلابنا يتلقون أفضل المحاضرات، ما يمنحهم ميزة خاصة في مجال الأعمال اليوم".

i24news/video screen اورين باشان- محاضر إسرائيلي في الجامعة الصينية

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تالو فون - بروفيسور مبتعث من الصين يقول حول تجربته في التدريس في إسرائيل:"لقد جئت من جامعة اقتصاديات الأعمال الوطنية في بكين. أنا برفقة أستاذ اخر لتعليم طلابنا ثلاث صفات تسويقية. أنا الأستاذ الثاني القادم من UIBE، والآخر هو الأستاذ جون، نائب رئيسنا. أنا أول رئيس يقف هنا لتعليم طلابنا الإسرائيليين. بدأت بالتدريس منذ ثلاثة أسابيع،كانت الاجواء هنا في الفصل مختلفة تمامًا عن الصين. هناك نقاش انفعالي أكثر وهناك احتمال أكبر لإشراك الأساتذة بالنقاش. بطريقة ما لا أعرف من أين هذه الانفعالية لأن هناك اختلافًا كبيرًا عن طلابنا. لدينا أيضًا مثل أربعين طالب تبادل من الصين من UIBE سانغ تونغ. يمكننا أن نرى الاختلاف الكلي في الأفعال، فإن الصينيين هادئون بعض الشيء ولا يأبهون الى الانخراط في تلك المحادثات. هم أكثر عرضة لطرح الأسئلة لهم بعد الفصل وليس أثناء الفصل. هذا النوع من الاستنتاجات يجعلني أفكر في سبب اختلاف إسرائيل تمامًا في أنظمتها التعليمية. طلابنا مختلفون تمامًا في أنظمتهم التعليمية".

شكر خاص للدكتورة بيستو على المساعدة والتنسيق وتسهيل مهمتنا في اجراء هذا التقرير