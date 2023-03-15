المغرب: افتتاح أول معرض تشكيلي لفنان إسرائيلي بمدينة الدار البيضاء

نائب رئيسة المكتب الإرائيلي لدى المغرب إيال دفيد :"آمل أن نرى أيضًا رسامًا مغربيًا يعرض أعماله في معرض فني في إسرائيل"،

اشرفت رئيسة مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب ألونا فيشر كام، على افتتاح معرض تشكيلي للفنان الإسرائيلي إيغال فيديدا برواق "أرت بوكس" بمدينة الدار البيضاء هو الأول من نوعه بالمغرب، وهو إسرائيلي من أصل مغربي يعيش حاليا في الولايات المتحدة، لوحاته بالدار البيضاء.

The Israeli office in Morocco نائب رئيسة المكتب الإسرائيلي لدى المغرب إيال دافيد مع الفنان إيغال فيديدا من أصول مغربية بروا ق أرتي بوكس في الدار البيضاء بالمغرب

وقال نائب رئيسة المكتب الإسرائيلي لدى المغرب إيال ديفيد:"كانت إحدى اللحظات الجميلة التي عشتها مؤخرًا هي حضور افتتاح معرض فني للرسام الإسرائيلي إيغال فيديدا من أصول مغربية في غاليري أرتي بوكس في الدار البيضاء"وأضاف "آمل أن نرى أيضًا رسامًا مغربيًا يعرض أعماله في معرض فني في إسرائيل"، وتابع "من دواعي سروري أن أرى الاهتمام المتزايد بالمشهد الفني الإسرائيلي بين عشاق الفن المغاربة".

ومن جهته قال صديقه الفنان نعوم أورباخ، صاحب رواق في زخرون يعقوب، إنه "على الرغم من أنه قد يكون الوحيد في العالم الذي يستخدم هذه المواد والتقنيات، فإن مزيج المواد التي لا تتوافق مع عالم التقليد الرسم وحقيقة أنه يضيف بعد ذلك ضربات فرشاة دقيقة فوق المنتج الذي تم إنشاؤه بواسطة الروح، هو ما يمنحه قيمة فنية فريدة إضافية " وأضاف"النحت في الروح يترك مجالًا للصدفة. ومعه، فإن الدقة وإضافة النص من الكتاب المقدس هي التي تخلق عملاً تشعر فيه ببصمة إصبعه".

وأبدى الفنان إيغال فيديدا وعيا شديدا بالأشكال والألوان، وطور إدراكًا عميقًا للتكوين والتصميم أظهر ميلًا بديهيًا للفنون، بحسب ما أورده موقع "جيروزاليم بوست"وتابع "لطالما كانت اللوحات عملية خاصة بالنسبة لفديدا والتي سمحت له بالاستفادة من خلفيته اليهودية المغربية والفن المتشابك مع سعي الإنسان المعقد والعالمي إلى الحقيقة الروحية".

ولدى الفنان فيديدا ورشتي عمل، إحداهما في "زخرون ياكوف" في إسرائيل والأخرى في فلوريدا حيث يعيش حاليًا، حيث بدأ حياته المهنية كفنان بعد سنوات عديدة كمقاول بناء ناجح، حيث يستخدم العديد من المواد والتقنيات المستوحاة من مهنته السابقة كمقاول، مثل الأسطح الحديدية والطلاء الصناعي.