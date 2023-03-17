وهذا الوسام هو الأرفع مستوى ضمن هذه الرتبة، التي استحدثها نابليون العام 1808 لمكافأة "الشخصيات البارزة التي تقدم مساهمة مميزة في إثراء التراث الثقافي".

منحت فرنسا وساما إلى المترجم الإيراني أحمد سميعي كيلاني (102)، الذي كرس حياته لتعريف مواطنيه بأهم الكتاب باللغة الفرنسية. وبدا المترجم المعمر في حال صحية وذهنية جيدة خلال استقباله في منزله، الثلاثاء، السفير الفرنسي لدى إيران نيكولا روش الذي قلده وساما من رتبة كومندور السعف الأكاديمية.

وهذا الوسام هو الأرفع مستوى ضمن هذه الرتبة، التي استحدثها نابليون العام 1808 لمكافأة "الشخصيات البارزة التي تقدم مساهمة مميزة في إثراء التراث الثقافي".

كرّس أحمد سميعي كيلاني قسماً كبيراً من أعوامه الـ102 لتعريف مواطنيه الإيرانيين بأهم الكتّاب باللغة الفرنسية، منهم مونتين وروسو وفلوبير، وكذلك بيريك، من خلال ترجمة أعمالهم، ما دفع فرنسا إلى تكريمه بوسام.

وبدا المترجم المعمّر في حال صحية وذهنية جيدة خلال استقباله في منزله السفير الفرنسي لدى إيران نيكولا روش، الذي قلّده وساماً من رتبة كومندور السعف الأكاديمية.

لم يكن أي شيء يحمل على توقُّع تَحَوُّل أحمد سميعي كيلاني المولود في 31 كانون الثاني/يناير 1921 مفكراً ومترجماً ذا مكانة عالية في بلده. فقبل مدة قصيرة من ولادته، غادر أفراد عائلته محافظة كيلان في شمال إيران هرباً من تقدّم الشيوعيين الروس الذين كانوا يشارفون دخول مدينتهم رشت.

وروى لوكالة فرانس برس أن "شائعة سرت مفادُها أن البلاشفة كانوا يعتزمون الاعتداء على النساء، لذلك استقرّت عائلتنا موقتا في طهران حيث رأيتُ النور". وكانت اللغة الفرنسية التي أتقنها شقيقه الأكبر، عاملاً جعله، وهو بعدُ طفل، يستسيغ الأدب ويهواه.

وقال "عندما كنت في العاشرة من عمري، اقترح عليّ أخي تعليمي الفرنسية خلال العطلة الصيفية. ونقل لي طوال شهرين كل ما يعرفه". وتبحّر أحمد في لغة موليير عندما كان في المدرسة الابتدائية في رشت، حيث كانت الفرنسية تُدرس كأول لغة أجنبية. وعندما بلغ المرحلة الثانوية، راح يكتشف أشهر الروائيين والشعراء، من رابليه إلى أناتول فرانس.