في تونس: الفن يشكّل ملاذا لشباب من الأحياء الشعبية درءا للعنف

لطالما أعتُبرت هذه الأحياء أماكن شعبية وفقيرة منذ عقود وتأوي منحرفين ما يعزز ترسيخ صورة كونها بيئة لتنامي العنف.

يشكّل الفن ملاذاً لشباب من الأحياء الشعبية المهمشة في ضواحي العاصمة التونسية والتي تنعدم فيها البنى التحتية، ويسعون جاهدين من خلاله لتبديد الصورة النمطية التي تصنفهم كمنحرفين.

لطالما أعتُبرت هذه الأحياء أماكن شعبية وفقيرة منذ عقود وتأوي منحرفين ما يعزز ترسيخ صورة كونها بيئة لتنامي العنف.

اختارت المنظمة عشرات الشباب من أحياء دوار هيشر وفوشانة والتضامن وسيدي حسين، للتعبير عن أنفسهم بطريقتهم الخاصة من خلال الموسيقى وفيلم وثائقي وصور تعالج موضوع العنف.

وفي غرفة صغيرة حوّلها إلى استديو وسط المباني العشوائية في حي دوار هيشر، يحاول محمد علي تسجيل مقاطع من الموسيقى التي ألفها بمساعدة أصدقائه في المنطقة.

وفشل الطبقة السياسية في تحسين حياة هؤلاء الشباب اليومية يثير في نفوسهم خيبة أمل كبيرة تجعلهم أكثر عدوانية. ويفكر الكثير بجدية في الهجرة غير الشرعية وركوب البحر نحو السواحل الاوروبية أملا في حياة أفضل.