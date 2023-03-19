سلطة الآثار الإسرائيلية: الكشف من جديد عن فسيفساء لكنيسة بيزنطية بعد 40 عاما من اكتشافها

انتصبت هذه الكنيسة على طريق قديم يبلغ عمره حوالي 1500 عام، والذي يربط الساحل بالأراضي المنخفضة في وادي الخليل ويتقاطع مع "مسار إسرائيل" الحديث

بعد 40 عاما من اكتشاف فريق من الآثاريين الإسرائيليين لكنيسة تعود إلى الفترة الرومانية القديمة في خربة البيرة وسط البلاد، تم الإعلان عن فتحها أمام الجمهور ليتمكن المواطنون من معاينتها عن قرب وتأمل البساط الفسيفسائي المزين بأزهار شقائق النعمان الحمراء الذي استلهمه صانعوه من بساط الأزهار نفسها الممتد أمام أنظارهم في السهول المحيطة.

وبحسب سلطة الآثار الإسرائيلية، فإنه تم اكتشاف هذا الأثر في أعمال تنقيب في سنوات الثمانين من القرن المنصرم لكنه آل إلى الطمر مجددا واختفى عن أعين المتجولين، طيلة هذه المدة.

أما الموقع فهو على أراضي بلدة شوهم وسط البلاد، وهذه أقيمت على أنقاض قرية دير طريف القريبة من مدينة الرملة. ويقول عنان عزب، مدير المنطقة الوسطى في هيئة الآثار "يبدو أنه كان هناك نشاط بشري في المكان في الفترة ما بين العصر الحديدي والعصر الإسلامي، وربما حتى قبل ذلك - في العصر الحجري النحاسي."

Israel Antiquities Authority تم الكشف عن الموقع بمساعدة متطوعين من المجتمع

يخفي الموقع بقايا منزل أحد الأثرياء من العصر الروماني، نجت منه المنشآت والمباني الزراعية المنتشرة حول الموقع، واستخدمها السكان المحليون في العصور القديمة. خلال الفترة البيزنطية، تحول منزل الأثرياء إلى كنيسة. وانتصبت هذه على طريق قديم يبلغ عمره حوالي 1500 عام، والذي يربط الساحل بالأراضي المنخفضة في وادي الخليل ويتقاطع مع "مسار إسرائيل" الحديث. وتنتشر على على طول الطريق "محطات توقف" قديمة كل بضعة كيلومترات ومن بينها خربة البوم وخربة البيرة وخربة حنة، والتي تم الحفاظ عليها أيضًا مؤخرًا من قبل سلطة الآثار. سمحت هذه المواقع بالراحة والصلاة واستعادة النشاط لأولئك الذين ساروا هنا في الماضي.