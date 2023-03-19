بين الحنين وطلب الأصالة ...دورة الزمن تعود إلى الفينيل

في تسعينات القرن الفائت، عندما كان شخص ما يتحدث عن الفينيل، كان يبدو غير عصري. هكذا كان واقع الأمر. من كان ليظنّ أن اسطوانات الفينيل ستعود إلى الحياة؟

في متجره في غرينيتش فيلدج في نيويورك، يقطف جمال النصر ثمار العودة الميمونة والإقبال المتزايد على أسطوانات الفينيل. ويقول جمال البالغ 50 عاماً والذي ترك الضفة الغربية في سن المراهقة ليستقر في نيويورك "من كان ليظنّ أن اسطوانات الفينيل ستعود إلى الحياة؟"

تعددت الأسباب والإقبال واحد على اسطوانات الفينيل، إذ أن إعجابَ البعض بشكلها، وتفضيلَ آخرين نوعية صوتها، وحنينَ قسمٍ ثالث إلى الزمن الجميل، عوامل ساهمت في جعل مبيعاتها في الولايات المتحدة تفوق حجم شراء الأقراص المدمجة (سي دي).

يمتلك جمال النصر في متجره اليوم مخزوناً متجدداً يبلغ نحو 200 ألف أسطوانة فينيل، فضلاً عن الأقراص المدمجة وأشرطة الكاسيت والتذكارات.

جمال النصر، صاحب متجر موسيقي: في تسعينات القرن الفائت، عندما كان شخص ما يتحدث عن الفينيل، كان يبدو غير عصري. إنها الحقيقة. هكذا كان واقع الأمر... من كان ليظنّ أن اسطوانات الفينيل ستعود إلى الحياة؟ لا أحد.

وعودة الفينيل لم تعد سراً. لكنّ عدد الأسطوانات المباعة في العام 2022 في الولايات المتحدة بلغ 41 مليوناً، ليفوق الإقبال عليها حجم الإقبال على شراء الأقراص المدمجة للمرة الأولى منذ العام 1987، وفقاً لبيانات صادرة أخيراً عن جمعية صناعة التسجيلات الأميركية.

وتبنت المتاجر الكبرى مثل "والمارت" هذا النوع من الأسطوانات، فيما تعمل المصانع التي تنتج أسطوانات لأبرز النجوم بأقصى طاقتها.

وتقول سيلين كورت، من هواة جمع أسطوانات الفينيل: إن استمعت إلى الموسيقى على الفينيل، فالأمر مختلف جداً، إذ أن أسطوانة الفينيل تعطي انطباعاً بالأصالة، والصوت فيها على هذا النحو أيضاً.