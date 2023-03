السعودية: موقع أثري عمره 7 آلاف عام يسلط الضوء على أسرار العبادة القديمة

ما يظهر في العصر الحديث من السعودية على أنه صحراء قاحلة، تشير أبحاث وتنقيبات على أنه قبل 7000 عام عجّت فيه الحياة والمياه الوفيرة والماشية التي تم تقديمها قرابين داخل مبان مستطيلة، تتطلب بناؤها التكاتف الاجتماعي لضخامتها، في طقوس دينية تشبه الحج، على ما أوضح تقرير نشره موقع النهار.

