السعودية: موقع أثري عمره 7 آلاف عام يسلط الضوء على أسرار العبادة القديمة

يُعتقد أن هذه البقايا هي قرابين لإله غير معروف أو آلهة يمثلها الحجر المركزي. كما نتوقع أن بناء هذا الهيكل، يعكس شكلاً من أشكال الترابط المجتمعي

ما يظهر في العصر الحديث من السعودية على أنه صحراء قاحلة، تشير أبحاث وتنقيبات على أنه قبل 7000 عام عجّت فيه الحياة والمياه الوفيرة والماشية التي تم تقديمها قرابين داخل مبان مستطيلة، تتطلب بناؤها التكاتف الاجتماعي لضخامتها، في طقوس دينية تشبه الحج، على ما أوضح تقرير نشره موقع النهار.

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وتشير دراسة جديدة لفريق بحثي من جامعة غرب أستراليا بقيادة الدكتورة مليسا كنيدي تقصت إحدى تلك المواقع الأثرية الغامضة المعروفة باسم المستطيلات بناء على شكلها الهندسي، ويبلغ طولها 140 مترا بني من الحجر الرملي المحلي تم استخدامه وفق الاعتقاد لأغراض طقسية من بينها تقديم القرابين الحيوانية.

وبحسب كينيدي " فإنّ "الحفريات في المستطيل شرق العلا، كشفت عن غرفة تحوي سلسلة من الأحجار الموجودة في أعلى اليمين، موضوعة فوق الأرض، بينما كان يحيط بالحجر الأكبر والأكثر مركزية سلسلة من بقايا حيوانات عمرها 7000 عام".

وأضافت "نعتقد أن هذه البقايا هي قرابين لإله غير معروف أو آلهة يمثلها الحجر المركزي. كما نتوقع أن بناء هذا الهيكل، يعكس شكلاً من أشكال الترابط المجتمعي، إذ يتطلب تكاتف مجموعات بشرية كبيرة لبنائه".

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وتعتقد كنيدي أن الهياكل المستطيلة تشكل التصور الأولي للمعتقدات الدينية لسكان شمال غرب شبه الجزيرة العربية في العصر الحجري الحديث وتسوق استنتاجا يقول بأن سكان المنطقة "حجوا" إلى هذه المستطيلات في واحدة من أوئل أنماط الحج تاريخيا.

ومولت الدراسة الهيئة الملكية لمحافظة العلا التي تقوم بتمويل عدد من المشاريع الأثرية الأخرى في منطقتي العلا وخيبر في السعودية.