إسرائيل تتصدر المرتبة الرابعة في قائمة دول العالم الأكثر سعادة

صعدت إسرائيل إلى المركز الرابع هذا العام، بعد أن كانت التاسعة في العام الماضي تليها هولندا (5) فسويسرا (8) فلوكسمبورغ (9) ونيوزيلندا (10)

حلت إسرائيل رابعة كأسعد دولة في العالم، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة حول السعادة. تستند الدراسة التي أصدرتها شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة إلى بيانات من استطلاعات الرأي العالمية لأشخاص في أكثر من 150 دولة.

يتم تصنيف الدول حسب مستوى سعادتها بناءً على متوسط تقييم الحياة على مدى السنوات الثلاث الماضية، في هذه الحالة من 2020 إلى 2022.

JACK GUEZ / AFP عروسين في تل أبيب

يحدد التقرير هوية الدول الأكثر سعادة، وتلك التي تقع في أسفل مقياس السعادة، وكل ما يقع بينهما، بالإضافة إلى العوامل التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة السعادة.

للسنة السادسة على التوالي، تعد فنلندا أسعد دولة في العالم، وتشاركها كل من الدنمارك وأيسلندا منصة التتويج. بشكل عام، حصلت جميع دول الشمال على درجات عالية في المعايير التي يستخدمها التقرير للوصول إلى استنتاجاته: متوسط العمر الصحي المتوقع، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والدعم الاجتماعي، والفساد المنخفض، والمجتمع السخي حيث يهتم الناس ببعضهم البعض، والحرية في صنع القرارات الحياتية الأساسية.

صعدت إسرائيل إلى المركز الرابع هذا العام، بعد أن كانت التاسعة في العام الماضي. هولندا (5) ، سويسرا (8) ، لوكسمبورغ (9) ونيوزيلندا (10) وهي جميعا في المراكز العشرة الأولى.

وفقًا للتقرير، فإن الإحسان العالمي أعلى بنحو 25 في المائة من مستوى ما قبل الجائحة.

Miriam Alster/Flash90 شبان إسرائيليون يستمتعون بالشاطئ في تل أبيب

قال جون هيليويل، أحد مؤلفي التقرير، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن "الإحسان تجاه الآخرين، وخاصة مساعدة الغرباء، والذي زاد بشكل كبير في عام 2021، ظل مرتفعًا في عام 2022".

يذكر التقرير أيضًا أن السعادة العالمية لم تتأثر خلال السنوات الثلاث لوباء Covid-19.

وقال هيليويل في بيان "حتى خلال هذه السنوات الصعبة، ظلت المشاعر الإيجابية سائدة بمرتين من المشاعر السلبية، ومشاعر الدعم الاجتماعي الإيجابي أقوى بمرتين من الشعور بالوحدة".