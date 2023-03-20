علماء الآثار يكتشفون أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ بأم القيوين في الإمارات

في حين تم ذكر مدن اللؤلؤ السابقة في النصوص التاريخية، فإن هذه هي المرة الأولى التي يدعي فيها علماء الآثار أنهم عثروا فعليًا على واحدة

أعلن علماء الآثار يوم الاثنين أنهم عثروا على أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ في الخليج الفارسي على جزيرة قبالة إحدى مشيخات شمال الإمارات العربية المتحدة.

تعود القطع الأثرية التي تم العثور عليها في جزيرة السينية في أم القيوين، والتي ربما كانت موطنًا لآلاف الأشخاص ومئات المنازل، إلى فترة ما قبل الإسلام في المنطقة في أواخر القرن السادس.

في حين تم ذكر مدن اللؤلؤ السابقة في النصوص التاريخية، فإن هذه هي المرة الأولى التي يدعي فيها علماء الآثار أنهم عثروا فعليًا على واحدة تعود إلى هذه الفترة المبكرة في منطقة الخليج الفارسي بأكملها.

AP Photo/Jon Gambrell صحفي يصور آثار اكتشاف جزيرة سينية في أم القيوين ، الإمارات العربية المتحدة ، الاثنين 20 مارس 2023

قال تيموثي باور، الأستاذ المشارك في علم الآثار في جامعة الإمارات العربية المتحدة، إن هذا هو أقدم مثال على هذا النوع من مدينة اللؤلؤ التي تتميز بها منطقة الخليج، فهي السلف الروحي لمدن مثل دبي.

تقع مدينة اللؤلؤة في جزيرة السينية، التي تحمي مستنقعات خور البيضاء في أم القيوين، وهي إمارة تبعد حوالي 50 كيلومترًا شمال شرق دبي على طول ساحل الخليج الفارسي. اكتشف علماء الآثار بالفعل في الجزيرة التي يعني اسمها "الأضواء الساطعة"، ديرًا مسيحيًا قديمًا يعود تاريخه إلى 1400 عام.

تقع المدينة جنوب هذا الدير مباشرة، على أحد أصابع الجزيرة وتمتد على مساحة تزيد عن 12 هكتارًا. قال باور إن علماء الآثار عثروا على مجموعة متنوعة من المساكن المبنية من صخور الشاطئ وقذائف الهاون الجيرية، تتراوح من الأحياء الضيقة إلى المنازل الكبيرة ذات الساحات، في صورة تعكس التقسيم الطبقي الاجتماعي.

Planet Labs PBC via AP صورة فضائية من Planet Labs PBC تظهر جزيرة السينية في أم القيوين ، الإمارات العربية المتحدة ، الخميس 16 مارس 2023.

اكتشف علماء الآثار داخل المنازل على الخرزات الفضفاضة وأوزان الغوص، والتي اعتاد الغواصون النزول بسرعة إلى قاع البحر معتمدين فقط على أنفاسهم المحبوسة.

سبقت المدينة ظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية، مما يشير إلى أن سكانها كانوا على الأرجح من المسيحيين. ولد النبي محمد حوالي عام 570 وتوفي عام 632 بعد فتح مكة المكرمة، في المملكة العربية السعودية الحالية.