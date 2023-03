أوبرا وينفري تزور البتراء في الأردن وتدعو للتصويت للمدينة الوردية بصفتها واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة

دعت مقدمة البرامج الحوارية الأميركية الشهيرة إوبرا وينفري، خلال وزيارتها لمدينة البتراء الأثرية في الأردن، اليوم الإثنين، للتصويت للمدينة الوردية بصفتها واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة، والواجب وضعها على قائمة الزيارة، ووصفت مدينة البتراء" بالمكان المليء بالتاريخ".

