أوبرا وينفري تزور البتراء في الأردن وتدعو للتصويت للمدينة الوردية بصفتها واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة

إوبرا وينفري:" إذا لم تذهب هناك من قبل، أقول لك يجب يجب يجب الذهاب لرؤيتها، فهي مذهلة بشكل صادم"ودعت إلى وضع موقع البتراء في قائمة الأماكن التي يجب رؤيتها.

دعت مقدمة البرامج الحوارية الأميركية الشهيرة إوبرا وينفري، خلال وزيارتها لمدينة البتراء الأثرية في الأردن، اليوم الإثنين، للتصويت للمدينة الوردية بصفتها واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة، والواجب وضعها على قائمة الزيارة، ووصفت مدينة البتراء" بالمكان المليء بالتاريخ".

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وكانت أوبرا وينفري قد قامت بزيارة لمدينة البتراء الأثرية جنوبي الأردن، مع صديقتها غايل كينغ، خلال جولة لها في البلاد، تضمنت زيارة وادي رم والعقبة، وقالت أوبرا عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، إن هذه "المدينة الوردية"، التي تم التصويت عليها كواحدة من عجائب الدنيا السبع، تحتوي على "الكثير من التاريخ" وأضافت أن رؤية تفاصيل مدينة البترا "يستغرق 3 أيام، لكننا أمضينا 3 ساعات فقط فيها"، داعيةً متابعيها إلى وضع هذا الموقع في قائمة الأماكن التي يجب رؤيتها.

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وتابعت أوبرا: "زرت الأردن هذا الأسبوع وكان هناك الكثير من الأشياء لرؤيتها وتجربتها، ولطالما أردت أن أرى البترا".وأضافت: "نحن في العقبة في الأردن، وهي المدينة التي دعت مجلة التايمز إلى زيارتها خلال عام 2023 ضمن قائمة ضمت 100 مدينة".وقالت أوبرا: "رحلتنا بدأت في البحر الميت، وذهبنا إلى موقع معمودية السيد المسيح، وأخذنا بعضاً من مياه النهر، ثم ذهبنا إلى البترا. إذا لم تذهب هناك من قبل، أقول لك يجب يجب يجب الذهاب لرؤيتها، فهي مذهلة بشكل صادم".