ليبيا تسعى إلى أن يكون الكسكس مسجلأً باسمها أيضاً في اليونسكو

وليبيا هي الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا غير المسجلة على أنها معنية بتقاليد الكسكس المدرجة منذ عام 2020 ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.

في موقع المسرح الروماني القديم في صبراتة، على بعد حوالي 70 كيلومترًا غرب العاصمة طرابلس، ينشغل عشرات الطهاة في تحضير طبق عملاق من الكسكس، إذ يسعى الليبيون لإثبات أن الطبق الذي يشتهر به المغرب العربي والمعروف محلياً بـ"الكسكسي"، يعنيهم بقدر ما يعني جيرانهم في المغرب والجزائر وتونس.

وليبيا هي الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا غير المسجلة على أنها معنية بتقاليد الكسكس المدرجة منذ عام 2020 ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.

ويعود ذلك إلى عدم انضمام ليبيا إلى هذه المعاهدة الدولية. وتتحرك منظمات مجتمع مدني من خلال مبادرات مختلفة على غرار هذا الحدث الذي ينظم كل عام في موقع أثري لدفع السلطات للانضمام إلى المعاهدة.

وفي حال المصادقة على الاتفاقية، يمكن لليبيا أن تنضم إلى موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس في ملف الكسكس "لأن التسجيل لا يعني ملكية نهائية أو حصرية" من قبل بلد واحد، على ما تؤكد اليونسكو.