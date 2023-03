تصريحات ممثلة ومذيعة تونسية تثير جدلا واسعا بين الجزائريين

تصريحات أدلت بها الممثلة والمذيعة التونسية المعروفة هيفاء حبيب مريزق تثير جدلا واسعا لدى الجزائريين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت خلال مقابلة عبر برنامج "الصندوق الأسود" في قناة الحياة الجزائرية.

