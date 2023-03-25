تصريحات ممثلة ومذيعة تونسية تثير جدلا واسعا بين الجزائريين

جاء هذا بعد أن قالت إن مئات الجزائريين عرضوا عليها طلبات الزواج لكنها لم تقبل ولا واحد منهم

تصريحات أدلت بها الممثلة والمذيعة التونسية المعروفة هيفاء حبيب مريزق تثير جدلا واسعا لدى الجزائريين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت خلال مقابلة عبر برنامج "الصندوق الأسود" في قناة الحياة الجزائرية.

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وصرحت الاعلامية التونسية إنها تلقت المئات من طلبات الزواج من قبل جزائريين بينهم شخصيات معروفة ورجال أعمال معروفين يمكن أن تسميها لمقدم البرنامج، لكنها لم تقبل ولا واحد منها، دون الإفصاح عن السبب حيث قالت إنه بسبب "النصيب".

تصريحات هيفاء مريزق أثارت تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تسائل العديد منهم في التعليقات عن السبب لرفض "حسناء من تونس" لطلبات الجزائريين، وطالب عدد منهم مريزق أن تذكر أسماء البعض من طالبي الزواج .

وجهت لهيفاء خلال المقابلة اسئلة جريئة وصعبة ،تطرقت الى "أهمية تلقين الأطفال الثقافة الجنسية"، كما اشارت اليها الى إنها تفكربجدية الى ترك البلاد بسبب الأوضاع في تونس، وتطرقت الى الجدل الذي اثاره ذهابها الى العمرة في تونس حيث جعلوها بحسب تصريحها "بأنها كافرة دخلت الإسلام".