رواية "الرهينة" للجزائرية سارة ريفينس تتصدر المبيعات وتتجاوزت كتاب الأمير هاري

اكتفت سارة بتوقيعها باسم أجنبي مستعار من دون الكشف عن كنيتها العربية أو أي معلومات خاصة حول شخصها، باستثناء أنها كانت تدير صالة رياضية في الجزائر

انضمت الروائية الجزائرية الشابة سارة ريفينس(24 عاما)، إلى قائمة الكُتّاب الذين ذع صيتهم بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات مثل التيك توك وتويتر وغيرها، من أمثال الكاتبة الأميركية كولين هوفر ومواطنتها لوسي سكور والصينية المولد كلوي غونغ والبريطانية تاليا هيبيرت والأميركي رايلي ساغر والأمير هاري وغيرهم كثيرين.

ومنذ صدور النسخ الورقية من رواياتها "الرهينة" في ثلاث أجزاء، أحدثت سارة ضجة كبيرة في الأوساط الثقافية العالمية، بعدما تمكنت من تحطيم أرقام قياسية في مبيعات رواياتها المطبوعة بلغت 140 ألف نسخة للجزء الأول الذي ترجم إلى تسع لغات، و77 ألفاً لكتاب "الرهينة" الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2022.

وتجاوزت مبيعات الجزء الثاني الصادر في25 يناير/ كانون الثاني المنصرم، كتاب "الاحتياطي" للأمير هاري وكتب كولين هوفير وبيار ليميتر، رغم وجود الرواية على الإنترنت مسبقاً من دون أي مقابل مادي، واحتلّ الجزء الثاني المرتبة الأولى لمبيعات الكتب في فرنسا في كل الفئات، وليس فقط صدارة مبيعات كتب الخيال. ليتبين أن الاهتمام بهذه السلسلة لم يكن فقط من خلف الشاشات، فقد تُرجمت الملايين من القراءات على الإنترنت إلى عمليات شراء مادية للكتب.

من الواضح أن الرواية بجزءيها تتمحور حول "الرومانسية المظلمة" التي تُعجب القراء في هذه الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و25 عاماً. يظهرون حماستهم لبطلة الرواية "إيلا" التي تقع أسيرة لدى شبكة مافيا، قبل تسليمها إلى الرجل الوسيم العنيف "آشر" الذي سيقوم بإذلالها قبل الوقوع في حبها.

وكانت سارة قد أطلقت على منصة "واتباد" لنشر الكتب وتبادلها، ثلاثية بعنوان "الرهينة" تباعاً منذ نحو خمسة أعوام، مكتفية بتوقيعها باسم أجنبي مستعار من دون الكشف عن كنيتها العربية أو أي معلومات خاصة حول شخصها، باستثناء أنها كانت تدير صالة رياضية في الجزائر، وأتاحت ريفينس للقراء تحميل كتبها الصادرة باللغة الفرنسية مجاناً، لم تكن لتتخيل أنها ستصبح من أكثر الكُتّاب قراءة في أوروبا، وأنّ كبرى دور النشر الفرنسية ستتهافت على تقديم عروض لها من أجل طباعة نتاجها الأدبي على الورق.

أما شهرتها المفاجئة، فتعود أساساً إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "إنستغرام" و"بوك توك"، وهو نادي القراءة المتفرع من تطبيق التيك توك والمخصص لمشاركة الكتب من قبل المستخدمين وقراءة مقاطع منها وإبداء آراء حولها، وبهذا حققت سارة شهرتها أولاً في العالم الافتراضي، وعُرفت بين الجميع باسم "الفتاة الضبابية"، كما لقبت نفسها، لكونها لا ترغب بالإفصاح عن أي معلومات شخصية حيالها؛ ساعدها على ذلك أنها غير معروفة ككاتبة في بلدها الأم، الجزائر. ولعل ذلك الغموض من العوامل التي أسهمت في إثارة اهتمام متابعيها وازديادهم باطراد.

في غضون وقت قصير، ظهرت ملايين المقاطع المصورة من قبل معجبيها وهم يعلقون ويحللون كل فصل من فصول ثلاثية "الرهينة"، وهي عبارة عن جزء أول، وجزء مضاف في منتصف السلسلة بعنوان "خاطئ بمثالية- 1.5"، وجزء ثان، وقد تجاوز الجزء الأول التسعة ملايين قراءة على منصة "واتباد"، فيما الجزء المضاف أو الـ1.5 حقق ثمانية ملايين قراءة.

بحسب المقاطع المتداولة، يبدو جلياً أن الميزة الأدبية الرئيسة لهذه الرواية تكمن في أسر القراء منذ الصفحات الأولى. ترددت تعليقات مشابهة كثيرة من صغار القراء بينها "أسرتني الرواية من البداية إلى النهاية" و"لم أتمكن من ترك الكتاب للحظة". وفيما أبدى نقاد خوفهم من الموضوع والأسلوب الذي لا يتماشى كثيراً مع القرن الحادي والعشرين، إلا أنهم اعترفوا بأن الرواية تسبب الإدمان!