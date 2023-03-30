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اللغة الأمازيغية بعد ليبيا القذافي من الخفاء إلى العلن

AFP

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اللغة الأمازيغية إلى العلن في ليبيا بعد عقود من المنع في عهد القذافي
SALAM RAHOMA / AFPTV / AFPاللغة الأمازيغية إلى العلن في ليبيا بعد عقود من المنع في عهد القذافي

ما يقرب من 10 في المئة من الليبيين هم من الأمازيغ الذين يعتبرون من السكان الأصليين، كما هي الحال في عدد من دول شمال إفريقيا

في زوّارة القريبة من الحدود التونسية، يجاهر الأمازيغيون بلغتهم، كما حصل في مناطق أخرى عديدة في ليبيا منذ مقتل القذافي بعد الانتفاضة الشعبية العارمة ضده. خلال أربعة عقود من حكمه، كان الأمازيغ يتكلمون لغتهم في المنزل أو في الشارع، ولكن بشكل سري، ودائمًا بعيدًا عن آذان الشرطة أو المؤسسات الحكومية أو الإعلام.

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بالنسبة للقذافي، كانت ليبيا عربية حصراً. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 10 في المئة من الليبيين هم من الأمازيغ الذين يعتبرون من السكان الأصليين، كما هي الحال في عدد من دول شمال إفريقيا. وكان الأمازيغ موجودين في المنطقة حتى قبل وقت طويل من الحملات اليونانية والرومانية، ثم العربية في القرن السابع.

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