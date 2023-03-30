وفاة الشاعر والمترجم الإسرائيلي مئير فيسلتير عن عمر ناهز 82 عاما

تبنى دائمًا موقفًا أدبيًا غير ملتزم، حيث بعب شغفه بتل أبيب دورًا مهمًا في كتاباته ويتم التعبير عنه في علاقة حب وكراهية، غالبًا ما يستخدم صورًا ساخرة

توفي الكاتب والشاعر الإسرائيلي مئير فيسلتير، مساء الخميس ، عن عمر ناهز 82 عاما، في مستشفى تل هشومير قرب تل أبيب، وسط إسرائيل، تاركا وراءه ابنتين وثلاث حفيدات،و قالت مارتا فيسلتيير، ابنته، لموقع "واينت": "أدرك مدى أهميته لكثير من الناس".

ولد مئير فيسلتير عام 1941 في موسكو، ووصل إلى إسرائيل عام 1949 عندما كان طفلا، بعد أن أمضى عامين في بولندا وألمانيا وفرنسا، نشأ في كيبوتس ونتانيا، قبل أن ينتقل إلى تل أبيب في سن الرابعة عشرة، حيث درس الفلسفة والتاريخ واللغة الإنجليزية في الجامعة العبرية في القدس وعاش لعدة سنوات في لندن وباريس.

كان فيسلتيير، في الستينيات، الشخصية المركزية لمجموعة من الفنانين المعروفين باسم "شعراء تل أبيب" وقام بتحرير العديد من المجلات الأدبية، كما شارك في تأسيس المجلة الأدبية "Siman Kriah" قبل أن يصبح من 1986 إلى 1989 رئيسا لقسم الشعر في دار النشر Am Oved.

ولعدة سنوات قام بتدريس الأدب في جامعة حيفا، حيث عمل أستاذاً فخريا إلى حين وفاته، قام مئير فيسلتير بترجمة الشعر الإنجليزي والفرنسي والروسي إلى العبرية، بالإضافة إلى سبع مآسي لشكسبير، ومسرحيتان لكريستوفر مارلو وروايات لفيرجينيا وولف، وتشارلز ديكنز، وإي إم فورستر، وألدوس هكسلي، ومالكولم لوري وآخرين.

خلال مسيرته الأدبية حصل مئير فيسلتير على جائزة رئيس الوزراء ثلاث مرات (1977 ؛ 1993 ؛ 2011) ، وجائزة اليوبيل النخبة (1984)، وجائزة بياليك (1995)، وجائزة إسرائيل للأدب (2000)، وجائزة L'Olio della Poesia (إيطاليا ، 2004) وجائزة نيومان (2015). نشرت قصائده في الخارج بحوالي عشرين لغة.

لقد تبنى مئير فيسلتير دائمًا موقفًا أدبيًا غير ملتزم، حيث بعب شغفه بتل أبيب دورًا مهمًا في كتاباته ويتم التعبير عنه في علاقة حب وكراهية، غالبًا ما يستخدم صورًا ساخرة ونبرة ساخرة ويائسة للمطالبة بإدراك كامل للواقع المؤلم للحياة، ويدعو إلى التزام عاطفي وفلسفي كامل.

من خلاله منجظه الأدبي مئير فيسلتير يضع نفسه في قلب عمله، غالبًا ما يكتب بضمير المتكلم، ويتولى دور الأخلاقي، باحثًا عن القيم في خضم الفوضى، بالنسبة لمئير فيسلتير، يعتبر الشعر قمعيًا ("متعطشًا للأكاذيب") ومنشطًا: فهو بطبيعته عديم الجدوى، ومع ذلك فهو "البديل عن الاستسلام والرضوخ"، وغالبا ما تنتقد أعماله الأدبية،\(ذات طابع سياسي)، الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية، بينما تتناول أعمال أخرى حياة المدينة والحب.