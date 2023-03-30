ممثلة إسرائيل في مسابقة يوروفيجن نوعا كيريل لـ i24NEWS: "قوة وحيد القرن هي أن تؤمن بنفسك"

أكدت نوعا كيريل على أن "الفوز بالنسبة لي يعني الأداء في جميع أنحاء أوروبا وتقديم أفضل أداء وأفضل أغنية"

قالت ممثلة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية(يوروفيجن) في مايو/ايار الوشيك الوشيك، لـ i24NEWS "إن قوة وحيد القرن هي القدرة على الإيمان بنفسك، والقدرة على قول ما تريد، واللباس كما تريد أن تقول ما تشعر به، وأن تفعل ما نريده وأن نكون ما نريده" وتابعت"عليك فقط استخدام قوة وحيد القرن لتقوية نفسك، لتؤمن بنفسك، بأحلامك".

Flash90 نوعا كيرل

وأكدت نوعا كيريل على أن "الفوز بالنسبة لي يعني الأداء في جميع أنحاء أوروبا وتقديم أفضل أداء وأفضل أغنية"وفي إشارة إلى صورة إسرائيل في العالم، استخدمت المغنية كلمات عنوانها "مهلا، هل تريد فحص الحمض النووي الخاص بي؟" ، حيث تقول: "لدينا جميعًا نفس الحمض النووي، بغض النظر عن دينك ومن أين جئت"، قبل أن تختتم المقابلة بتفسير لأغنيتها.

وقام بتأليف أغنية "يونيكورن" (يونيكورن) التي يجب أن تجعل الدولة اليهودية تتألق في جميع أنحاء العالم. تم مشاهدة مقطعها بالفعل أكثر من 2.7 مليون مرة على حساب المسابقة على YouTube.

جدير بالذكر أن مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) ستقام في 13 مايو/أيار الوشيك ، في مدينة ليفربول ببريطانيا.

Tomer Neuberg/Flash90 المغنية الإسرائيلية نوعا كيريل تؤدي على خشبة المسرح.

وكانت نوعا كيريل قد كشفت في بداية شهر مارس/آذار الجاري، عن أغنية "يونيكورن"التي ستقدمها في مسابقة يوروفيجن في بريطانيا في 9 مايو/ايار الوشيك، وهذه هي السنة الخمسين لإسرائيل في المسابقة حيث تم اختيار كيريل قبل ستة أشهر لأداء على المسرح العالمي من مجموعة من حوالي 80 مغنية.

وكانت نوعا كيريل، قد استلمت خلال شهر نوفمبر/تشرين الأول المنصرم، جائزة "إم تي في أوروبا" لأفضل فنان محلي للمرة الخامسة، بعد فوزها على كا من آنا زاك، وجوناثان ميرغي، وشاهار سول.وتم إختيار نوعا كيريل، التي حازت سابقا على نفس الجائزة في الأعوام 2017 و 2018 و 2020 و 2021، لتمثيل إسرائيل في حفل توزيع الجوائز 29 الذي يقام هذا الأحد في ألمانيا، حيث وصلت إلى السجادة الحمراء وهي ترتدي سروالًا يحمل صورة كاني ويست، الذي تعرض لانتقادات شديدة مؤخرًا لمواقفه المعادية للسامية والعديد من سلاسله مع نجوم داود، مما يُظهر بوضوح يهوديتها.

وقالت كيريل في وقت سابق من هذا العام: "أنا متحمسة جدًا لخيار الأغنية، كتبنا أغنية تحركني شخصيًا في كل مرة أغنيها أو أسمعها، ولا يمكنني الانتظار حتى تسمع الأغنية: وتابعت :"لن تكون أغنية، لكن الأمر مفاجئ، إنه مختلف، إنه لا يزال أنا، لكن كان من المهم بالنسبة لي أن أذهب لشيء غير متوقع. دعنا نقول فقط أنهم لم يسمعوا مثل هذا حتى الآن".

ووفقا لختام نهاية العام المنصرم لمنصة التواصل الاجتماعي"تيك توك"، تم اختار الفنانة الإسرائيلية نوعا كيريل رائدة للعام ، وأطلقت كيريل أغنيتها الناجحة "Bell" حصريًا على"تيك توك"، حيث حصد الفيديو حوالي 106 مليون مشاهدة، وسرعان ما أصبحت الأغنية واحدة من أكبر أغانيها نجاحا، تتمتع المغنية البالغة من العمر 21 عامًا بإجمالي 13 مليون إعجاب عبر جميع مقاطع الفيديو الخاصة بها ومئات الآلاف من المتابعين.