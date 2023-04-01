لندن: متحف التاريخ الطبيعي يعرض هيكلاً عظمياً لأحد أكبر الديناصورات على الإطلاق

ويُعرَض الهيكل العظمي للحيوان الذي ينتمي إلى عائلة التيتانوصورات والمُسمى "تيتان باتاغونيا" في صالة عرض متحف التاريخ الطبيعي في لندن

يُعرض في لندن بدءاً من أمس الجمعة هيكل عظمي جرى صبّه لأحد أكبر الديناصورات على الإطلاق، في أوّل معرض لهيكل عظمي مماثل في أوروبا.

وكان هذا الحيوان يعيش قبل نحو مئة مليون سنة في باتاغونيا ويأكل 130 كيلوغراماً من النباتات يومياً.

ويُعرَض الهيكل العظمي للحيوان الذي ينتمي إلى عائلة التيتانوصورات والمُسمى "تيتان باتاغونيا" في صالة عرض متحف التاريخ الطبيعي في لندن.

ويشكل الهيكل العظمي البالغ ارتفاعه 37,2 متراً نسخة طبق الأصل لأحد التيتانوصورات الستة التي عُثر عليها بعدما اكتشف مزارع أرجنتيني عظمة ضخمة بارزة من الأرض في العام 2010. واستمرت أعمال الحفر في الموقع حتى العام 2015.

وكانت الديناصورات التي عُثر على عظام لها، تعيش في غابات باتت حالياً تشكل باتاغونيا، خلال العصر الطباشيري المتأخر قبل 95 إلى مئة مليون سنة.

وبعد الاكتشاف الذي تم التوصل إليه في الأرجنتين، أجرى الخبراء عمليات مسح ثلاثية الأبعاد لكل ديناصور بهدف إنشاء نسخ طبق الأصل باستخدام راتنج البولي أستر والألياف الزجاجية، ثم ثبتوها لاحقاً فوق هيكل فولاذي.

واحتاجت شركة كندية أكثر من ستة أشهر لتصنيع الهيكل العملاق باستخدام عشرات العظام المتحجرة المستخرجة من الموقع.

ووصلت قطع الهيكل العظمي إلى لندن داخل 32 صندوقاً مختلفاً، مما يعني أنّ كل جزء رُكّب كأحجية تركيب صور مقطّعة (بازل) عملاقة"، على حدّ قول سينيد مارّون من متحف التاريخ الطبيعي.