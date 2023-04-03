لأول مرة عرض قطع مجوهرات ذهبية عمرها 1800 عام

وسيتم تقديم العناصر لأول مرة في المؤتمر الأثري 48 الذي تنظمه سلطة الآثار الإسرائيلية وجمعية الاستكشاف الإسرائيلية وجمعية الآثار الإسرائيلية.

ستعرض للمرة الأولى للجمهور اليوم الإثنين، قطع من المجوهرات الذهبية تعود للففترة الرومانية والتي تم إكتشافها في كهف دفن في القدس.

وبحسب سلطة الآثار الإسرائيلية، فقد تم الاكتشاف في عام 1971 أثناء الحفريات الأثرية التي أجرتها دائرة الآثار الإسرائيلية، لكن النتائج لم تُنشر أبدًا. وكشفت مراجعة لبحوث سابقة عن بقايا تابوت من الرصاص تم اكتشافه على جبل المشارف، "يحتوي على مجوهرات بما في ذلك أقراط ذهبية ، ودبابيس شعر ، وقلادة ذهبية وخرز من الذهب ، وخرز من العقيق ، وخرز زجاجي".

في هذا السياق، قالت رئيسة قسم البحوث الأثرية، الدكتورة أييليت ديان: "موقع التقارير الأصلية التي جمعت الغبار على مر السنين في أرشيفات سلطة الآثار الإسرائيلية، وتتبع مكان العناصر نفسها، سلط الضوء على الكنوز المنسية منذ زمن طويل". وأضافت "المجوهرات الجميلة التي بحثنا عنها هي مثال على هذه الكنوز."

Dafna Gazit/Israel Antiquities Authority سلسلة ذهبية مع قلادة على شكل هليل ، رمز لونا ، إلهة القمر الرومانية

كما كشفت الدراسة أن "المجوهرات الذهبية كانت ترتديها فتيات صغيرات كتميمة ضد العين الشريرة منذ ما يقرب من 1800 عام. تم دفن العناصر الرائعة التي تحمل رموز لونا، إلهة القمر الرومانية، مع الفتيات من أجل الاستمرار في حمايتهن في الآخرة.

بدوره، قال مدير سلطة الآثار الإسرائيلية إيلي إسكوسيدو، "إن تشابك المجوهرات مع الفتاة مؤثر"

وسيتم تقديم العناصر لأول مرة في المؤتمر الأثري 48 الذي تنظمه سلطة الآثار الإسرائيلية وجمعية الاستكشاف الإسرائيلية وجمعية الآثار الإسرائيلية.