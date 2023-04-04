صوفيا ريتشي تعلن تحولها إلى اليهودية قبل زفافها من خطيبها إليوت غرينجي

كتبت ريتشي: "يا له من يوم سحري. أود أن أشكر الحاخام ناثان لام لمساعدتي في رحلة التحول إلى اليهودية. لقد كانت واحدة من أعظم تجارب حياتي. اليوم كان ذلك اليوم !!!

صوفيا ريتشي ولدت في 24 أغسطس 1998، كمسيحية وهي إبنة المغني ليونيل ريتشي وإحدى الشخصيات الشهيرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي وعارضة أزياء ومصممة أزياء تعلن لمتابعيها عن تأثرها بتنفيذ قرارها التحول الى اعتناق اليهودية: 'لقد كانت واحدة من أعظم تجارب حياتي'.

Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP صوفيا ريتشي وإليوت غرينج يحضران حفل توزيع جوائز أكاديمية مؤسسة إلتون جون لمكافحة الإيدز السنوي الثلاثين في كاليفورنيا.

أعلنت صوفيا ريتشي (24 عاما) أنها تحولت إلى اليهودية قبل زفافها من خطيبها اليهودي إليوت غرينج (28 عاما)،على ما أعلنت الديلي ميل في تقرير.

وكتبت ريتشي على انستغرام يوم الاثنين: "يا له من يوم سحري. أود أن أشكر الحاخام ناثان لام لمساعدتي في رحلة التحول إلى اليهودية.

لقد كانت واحدة من أعظم تجارب حياتي. اليوم كان ذلك اليوم !!!