مصممة الأزياء اليهودية المتدينة تجمع على طريقتها بين النساء العربيات واليهوديات

منذ ذلك الحين بدأت شيريل العمل أيضًا مع عارضات أزياء عربيات وابتكار إعلانات يمكن أن تلفت انتباه المرأة العربية. وذلك ليس عملا فقط. هناك رسالة وراء ذلك."

العالم المتدين مليء دائمًا بالأفكار المسبقة. بالنسبة للأشخاص من الخارج، قد يبدو الأمر قديمًا ومنغلقًا على الآخرين. لكن شيريل أفراهامي لديها قصة مختلفة ترويها. بينما كانت امرأة متدينة وزوجة وأما لأربعة أولاد، فهي أيضًا مدوّنة أزياء ومؤثرة لها رسالة قوية للآخرين. بدأت الحكاية منذ سنوات.

وقالت لـ i24NEWS: "انتقل والداي إلى إسرائيل من جنوب إفريقيا، جوهانسبرغ، عندما كنت طفلة صغيرة، ومنذ ذلك الحين نعيش في المجتمع الديني في كفار حاباد. لم يكن لدي أي معرفة بالموضة".

"يقول غالبية المصممين الشباب إنهم لطالما اهتموا بالموضة وكان حلمهم أن يصبحوا مصممي أزياء. لكنه لم يكن حلمي. لم يكن لدي أي فكرة عن الموضة في سن مبكرة. كفتاة متدينة، لم أترعرع مطلقا على أي جانب من جوانب الموضة".

درست شيريل بجد للحصول على شهادة في التعليم وأرادت أن تصبح مبعوثًة لمنظمة التوعية اليهودية حاباد. لكن القدر رسم لها طريقًا مختلفًا.

قالت شيريل"عندما جاء دوري لأكون مبعوثًة لحاباد، أخبرني رئيس الندوة أنني لا أستطيع أن أفعل ذلك لأن ملابسي لم تكن متواضعة بما فيه الكفاية - كان بإمكان الناس رؤية مرفقي وعنقي. وكان عمري 18 عامًا فقط وكان ذلك عالمي كله. لذلك قررت ترك الندوة، لم أرغب في أن أصبح مدرسًة مثل جميع أصدقائي. كان الجميع على وشك أن يصبح مدرسًا. لكنني، بعد كل ما مررت به، لم أعد أرغب".

التقت المصممة بزوجها الذي منحها الكثير من الثقة بالنفس والدعم، وجعلها تعتقد أنها تستطيع تجربة شيء جديد. كما لجأت إلى Igrot Kodesh - وهي مجموعة رسائل كتبها حاخام حركة حاباد-لوبافيتش، والتي يستخدمها اليهود كثيرًا هذه الأيام لطلب النصيحة. وجدت شيريل البركة لبدء طريقها الجديد.

"لقد أنشأت حسابًا على Instagram وبدأت في نشر صوري بأزياء محتشمة وتجمعت النساء من حولي خطوة بخطوة. كانت العديد من هذه الحسابات بدون صور وأسماء حقيقية لكنهن كن نساء متدينات وأرثوذكسيات يرغبن في الحصول على بعض المعلومات عن الأزياء المحتشمة. منذ سبع سنوات عندما أنشأت حساب انستغرام الخاص بي، لم يكن هناك مدونون لهم علاقة بالأزياء المحتشمة "، أوضحت.

وبمجرد أن وصل عدد متابعيها إلى 10000 متابع، أدركت شيريل أن الوقت قد حان ليس فقط للعرض ولكن أيضًا للإبداع.

"بالرغم من وجود طلب كبير على الملابس المحتشمة والعصرية في آن إلا أنها لم تتوفر بما فيه الكفاية. لذلك قررت أن أكون الشخص الذي يقوم بذلك. كان عمري 22 عامًا دون أي معرفة في الاقتصاد والأعمال وما هو أكثر من ذلك كنت حاملا بطفلي الأول – ومع ذلك قررت القيام بهذا الدور. لقد أصبحت أول من يبيع ملابس عصرية محتشمة عبر الإنترنت. قبل ذلك، كان على النساء ركوب حافلة إلى بني براك أو القدس والتجول هناك من متجر لآخر. لذا سألت نفسي لماذا لا تستطيع النساء المتدينات التسوق عبر الإنترنت أيضًا؟ " قالت المصممة.

استمرت أعمالها في النمو ونمت رسالتها أقوى وأقوى ووصلت يومًا ما إلى أولئك النساء اللواتي - للوهلة الأولى - يعشن في عالم مختلف تمامًا.

"حدث شيء مثير للاهتمام، شيء لم أكن أتوقعه على الإطلاق. بدأت النساء العربيات في الشراء على موقع الويب الخاص بي. وبدأت في رؤية الطلبات بأسماء النساء العربيات. وتساءلت عما وجدوه في ملابسي يناسب مطالبهم أيضًا"قالت شيريل.

"لقد تعمقت في هذا الموضوع وسألت متابعي على انستغرام، من كان منهم يهوديا متدينا وأيهم كان من العرب. وحتى أنني قابلت متابعي. وهكذا اكتشفت أن كلا الطائفتين بحاجة إلى الملابس المحتشمة والعصرية. نحن لا نؤمن بنفس الشيء ونفكر بشكل مختلف، حياتنا مختلفة جدا ولكن لدينا شيء مشترك وهو الموضة المحتشمة".

منذ ذلك الحين بدأت شيريل العمل أيضًا مع عارضات أزياء عربيات وابتكار إعلانات يمكن أن تلفت انتباه المرأة العربية. وذلك ليس عملا فقط. هناك رسالة وراء ذلك.

"ما أقوله هو أنه ليس هدفي صنع السلام الوطني. لكن الموضة هي طريقي لتوحيد الشعبين أولاً وقبل كل شيء، على مستوى دائرتي المقربة. قبل أن نبدأ الحديث عن الأشياء الكبيرة، فلنبدأ بشيء من حولنا. المرأة العربية التي تعمل معي، محامية عربية أو طبيبة عربية تساعدني والعكس صحيح. أولا وقبل كل شيء، نحتاج إلى التواصل على هذا المستوى والشعور بالراحة مع بعضنا البعض"، قالت المصممة.

وهذه هي الطريقة التي أصبحت بها الفتاة التي كان من المقرر أن تصبح معلمة دينية ذات يوم مؤثرة قوية توحد النساء على طريقتها الخاصة.