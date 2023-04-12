ميمونة : أسرار تاريخ عيد شعبي يجسد تعايش اليهود بين مختلف الأديان

يرتدي المشاركون الملابس التقليدية ويشاركون أحيانًا في الرقصات الشرقية وعدم البقاء عند مضيف واحد والتنقل بين أفراد الأسرة والجيران والأصدقاء

ستحيي أعداد كبيرة من الإسرائيليين نهاية عيد الفصح، مساء اليوم الأربعاء، من خلال الاحتفال بميمونة مع العائلة والأصدقاء والجيران، لتجسيد صلة الرحم والتعايش ليس فقط بين الأسر اليهودية ولكن بين المسلمين والمسيحيين والعلمانيين، وسيحذو يهود الشتات حذوهم، مساء غد الخميس، حيث ينتهي عيد الفصح بعد يوم في بقية أنحاء العالم، لكن ما الذي يخفي وراء هذا الاحتفال؟ ولماذا أصبح تقليدًا راسخًا وواسع الانتشار في الثقافة الإسرائيلية؟.

وفي السياق قال رئيس جمعية ميمونة مهدي بودرة، إن هذا الحفل “مغربي مائة في المائة، بدأ في المغرب ثم انتشر في العالَم بأسره، وهو العيد الوحيد الذي يشارك فيه المسلمون بطريقة عادية؛ لأن اليهود في عيد الفصح لا يستطيعون إدخال الخبز ومجموعة من الأشياء الأخرى إلى منازلهم، والمسلمون من كانوا يأتون بهذه المنتجات”، وتابع بودرة “الاحتفال الوحيد الذي تكون فيه كل المنازل اليهودية مفتوحة الأبواب، ويتنقّل الجيران المسلمون واليهود من منزل إلى منزل”، ووصفه بـ”عيد محبّة وجِوَار”، متأسّفا من عدم تذكّر شباب اليوم هذا التقليد، بسبب عدم تجاوز عدد اليهود في المغرب اليوم 2500 فرد، وهو ما يحرمهم من فرصة التعرّف عليه عن قرب، إلا من احتفالات ينظّمها المتحف اليهودي المغربي أو جمعية ميمونة أو جمعيات أخرى.

David Cohen/Flash90 الإسرائيليون يعدون موفليتا خلال الاحتفال اليهودي المغربي لميمونة ، في بلدة تسفات ، شمال إسرائيل ، 3 أبريل 2021

وذكر بودرة أن ميمونة قد أُحييَت هذها العام في المدن الكبرى، بتورنتو، وثلاثة احتفالات في واشنطن، وبوينوس آيريس، وسان باولو، وريو ويافا والدار البيضاء والصويرة ومراكش وفاس وطنجة.. مضيفا أنه “أينما كانت الطائفة اليهودية المغربية يتمّ هذا الاحتفال بدعوة المسلمين في المدن”، وأن جمعية ميمونة المغربية تحرص كل عام على تنظيم حفل بمناسبة هذا الموعد، في العاصمة الرباط وقبل ذلك في جامعة الأخوين بإفران؛ ولكن في هذا العام نظّمت احتفالا بالعاصمة الأمريكية واشنطن بشراكة مع جمعية أمريكية في واشنطن، ومع السفارة المغربية، كما سينظم مكتب الاتصال المغربي لدى إسرائيل حفلا بهيجا لذات الغاية غدا الخميس،

Edi Israel/Flash90 الاحتفال اليهودي المغربي بميمونة ، في عسقلان ، 17 أبريل ، 2017

وبحسب رئيس الطائفة اليهودية بتورنتو في كندا شمعون كِسْلاسيـ فإن "الاحتفال بميمونة تقليد جئنا به من المغرب، ونستمر في الاحتفال به مع كل التقاليد والعادات التي جئنا بها إلى كندا”وأضاف يتم خلال ميمونة رفع صلاة من أجل الملك محمد السادس ومن قبل لباقي السلاطين المغاربة مؤكّدا في هذا السياق “فرح الناس بعناية الملك بالتقاليد والإرث اليهوديين في المغرب”.

وفي السياق ذكر المحرر في موقع i24NEWS بالفرنسي جيرمي فاسي في مقال نشره على الموقع " ذكر الحاخام البروفيسور حاييم زئيف هيرشبيرغ، الذي توفي عام 1976، فإن ميمونة هي "احتفال بالمصالحة يقام بعد عيد الفصح احتفالا بانتهاء القيود المفروضة على الطعام خلال هذه الفترة". يعتبر أيضًا مهرجانًا للانتقال بين أيام الشتاء المظلمة وأيام الربيع الأكثر إشراقا، وبالتالي يرمز إلى النهضة والأمل.

Edi Israel/Flash90 أفراد عائلة إيفجي يحتفلون بميمونة في عسقلان

دعونا ننظر الآن في اسم "ميمونة"، الذي له عدة تفسيرات محتملة، إنه، بالنسبة للبعض، مشتق من الكلمة العبرية "مأمين" التي تعني "المؤمنين" ، إشارة إلى إيمان المشاركين الذين يؤمنون بالخلاص خلال شهر أبريل/ نيسان، الذي يصادف فيه عيد الفصح، ويعتقد البعض الآخر أنه يأتي من الكلمة العربية ميمون التي تعني المبارك أو المحظوظ، وترمز إلى السعادة والحظ.

ما هو مؤكد هو أن ميمونة هي اليوم أكثر بكثير من مجرد احتفال بالأطباق والأكل، لقد أصبح وقت تجمع العائلات والمجتمعات، وقت نشر الفرح حيث يتم مشاركة الأطباق التقليدية والحلويات والنبيذ أصبح "الموفليتا"، وهو نوع من الفطائر الحلوة، رمزًا لهذا الاحتفال لكثير من الإسرائيليين، ومع ذلك، قد تختلف العادات من مجتمع إلى آخر، خلال الاحتفال وطريقته، يواصل البعض تناول أطعمة عيد الفصح، بينما "يكسر" آخرون نظام العيد عن طريق تناول الأطعمة المحظورة خلال الأسبوع السابق (حميتس الطعام الذي يحتوي على الخميرة)

وتتميز ميمونة أيضًا بطقوس محددة، حيث يرتدي المشاركون الملابس التقليدية ويشاركون أحيانًا في الرقصات الشرقية والألعاب النارية، من المعتاد أيضًا عدم البقاء في مضيف واحد والتنقل بين أفراد الأسرة والأصدقاء والجيران لمشاركة فرحة العطلة مع العديد من العائلات.

في إسرائيل وفي جميع أنحاء البلاد، تكون المنازل مفتوحة للغرباء ويتم تداول العناوين على الشبكات الاجتماعية لأولئك الذين يرغبون في "البقاء" في ميمونة بالقرب من منزلهم، تم تزيين المنازل بعناية، بمفارش مائدة بيضاء وزخارف نباتية، تذكرنا بوصف هيرشبيرغ الخلاب لزيارته لفاس في الخمسينيات من القرن المنصرم.

Edi Israel/Flash90 الاحتفال اليهودي المغربي بالميموزا ، في منزل عائلة سباح ، في عسقلان

لقد أصبح لميمونة تاريخًا مهمًا في التقويم الإسرائيلي، حيث نمت شعبية هذا العيد التقليدي بسرعة البرق في البلاد، حتى بين اليهود الشرقيين ومع ذلك، فقد تم تقديسها مؤخرًا فقط، في حين أن الأعياد الأخرى مثل حانوكا (عيد الأنوار ) والبوريم ( عيد المساخر) استغرقت قرونًا لتثبت نفسها في التقويم اليهودي العالمي.

عندما هاجر اليهود من أجزاء مختلفة من العالم إلى إسرائيل، ضاعت العديد من العادات الخاصة بكل مجتمع في العملية القاسية لـ "بوتقة الانصهار". ومع ذلك ، فقد ظهر مؤخرًا نهج جديد قائم على "الكلية الثقافية"، يؤكد على الاعتراف بالتقاليد الخاصة بكل مجتمع والحفاظ عليها. وبالتالي، فإن الاحتفال المتزايد بميمونة هو مثال صارخ على هذه الجهود المبذولة لزراعة تراث هذه المجتمعات.