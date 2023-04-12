إسرائيل: الثعلب الأحمر يستوطن قمم جبل الشيخ الباردة

من أجل البقاء على قيد الحياة فوق قمم جبل الشيخ الباردة، تربي الثعالب فراء الشتاء الأكثر سمكًا بين الثعالب الإسرائيلية

يعتبر الثعلب الشائع الأحمر من أنجح الحيوانات المفترسة في إسرائيل. يمكن ملاحظة الثعالب من منطقة إيلات الصحراوية إلى جبل الشيخ في الجولان، وذلك بفضل القدرة العالية على التكيف القائمة على الذكاء العالي، والتي تسمح للثعالب بالتعلم والتخصص في أي موطن. تزدهر الثعالب في إسرائيل بفضل قدرة الصيد الممتازة التي تعتمد على السمع وحاسة الشم وخفة الحركة العالية ومعدل التكاثر العالي.

خلال العاصفة الثلجية الأخيرة في جبل الشيخ، وثّق أمير بلابان، مدير قسم الطبيعة الحضرية في جمعية حماية الطبيعة، ثعلبًا من الصنف الشائع الأحمر يصطاد بنشاط في أعالي جبل الشيخ، على ارتفاع يزيد عن 2000 متر فوق مستوى سطح البحر. تجول الثعلب عبر سلسلة جبال دوفدفان، الأعلى في إسرائيل. "من أجل البقاء على قيد الحياة فوق قمم جبل الشيخ الباردة، تربي الثعالب فراء الشتاء الأكثر سمكًا بين الثعالب الإسرائيلية. وهناك إستراتيجية أخرى تساعدها على التكيف مع الظروف الباردة القاسية وهي التحول إلى نشاط النهار. هذا هو المكان الوحيد في إسرائيل حيث تنشط الثعالب خلال النهار. في الأسابيع المقبلة، ستفقد هذه الثعالب فراءها الشتوية وتنمو بدلها فراء قصيرة بغية التكيف مع ظروف الصيف الجاف في جبل الشيخ".

يعمل الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الدفاعية في هذه المنطقة، على الحفاظ على الطبيعة في المنطقة التي تم تعريفها على أنها أمنية وبالتعاون مع سلطة الطبيعة والمتنزهات بوصفها أيضا محمية طبيعية. في إطار مشروع "جيش الدفاع من أجل الطبيعة - يتحمل القادة المسؤولية عن بيئتهم"، التي تخضع لقسم التكنولوجيا واللوجستيات المشتركة مع المنظمات البيئية الرائدة في إسرائيل - الجمعية لحماية الطبيعة وسلطة الطبيعة والمتنزهات وسلطة الآثار، ينخرط قادة وجنود اللواء 474 في مهمة تيسير وصول الطيور الفريدة التي تبني أعشاشها على الأرض إلى مواقعها في جبل الشيخ، ويتم الالتزام بفترات من الهدوء خلال مواسم التعشيش، كما يتم تنظيف مواقع التدريبات من النفايات التي تراكمت على مر السنين وحتى الآن تم جمع أكثر من 1،000،000 طن معظمها من الحديد.