الممثل الإسرائيلي حاييم توبول أخذ دورا في مهام الموساد السرية

قال ابنه: "أعلم أنه ساعد في نقل الوثائق وعمليات مماثلة، لكن هذه ليست تصرفات جيمس بوند أو أي شيء من هذا القبيل".

كشف موقع هآرتس يوم الخميس أن الممثل الحائز على جائزة إسرائيل حاييم توبول، الذي توفي الشهر الماضي، استخدم مكانته في الخارج في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي لمساعدة الموساد.

قال ابنه، عومر توبول، في مقابلة مع Ynet media، إن والده كان صديقًا لرافي إيتان وضابط الموساد تسفي مالكين، وأنه ساعدهم عندما احتاجوا إليه. كانت مكانته في ذلك الوقت كنجم عالمي، وهذا سمح له بالدخول إلى أي مكان يريده. كان قادرًا على نقل المستندات وتصوير الأشياء دون أن يطرح أحد أسئلة. قال ابنه: "أعلم أنه ساعد في نقل الوثائق وعمليات مماثلة، لكن هذه ليست تصرفات جيمس بوند أو أي شيء من هذا القبيل".

ووفقًا لما قاله عومر توبول، فقد كان واضحًا له ولشقيقته عنات وعادي أن والدهم متورط في مهام سرية للموساد، على الرغم من أن دوره لم يكن محددًا بوضوح.

Courtesy of the IDF Archives at the Ministry of Defense حاييم توبول يؤدي على المسرح مع فرقة ناحال (العسكرية) في عام 1956.

شهد أبناؤه الثلاثة أن حاييم توبول كان يسافر إلى الخارج بكاميرا صغيرة ومسجل شريط، ما مثل ذروة التكنولوجيا في ذلك الوقت.

بسبب نجاحه في مسرحية "عازف الكمان على السقف"، انتقل الممثل إلى لندن. خلال هذه الفترة، كان عضوًا في "الفرع المدني للموساد"، وعمل كغطاء لعمليات تسفي مالكين. وقال أبناؤه: "عندما جاء إلى لندن، مكث تسفي مالكين معنا وساعده والدنا في كل أنواع الأشياء التي أراد التحقق منها، مثل أجهزة الأمان".

حتى أن توبول ومالكين سافرا إلى عاصمة أوروبية لتركيب أجهزة تنصت في سفارة دولة عربية، حيث اضطرا إلى حفر جدار في الشقة التي استؤجرت لأجلهما بغية إدخال الأجهزة.

ومع ذلك لفت الضجيج انتباه رجال الأمن في السفارة، لكن توبول ومالكين تذرعا بقصة طبيب أسنان كان يعالج مريضه في الشقة. "تسفيكا شغّل الجهاز متظاهراً أنه طبيب أسنان وفتح والدنا فمه متظاهراً أنه مريضه. اقتنع حراس الأمن بالمشهد وغادروا المكان"، قال عومر توبول.