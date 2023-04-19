فوكس نيوز ستدفع 787 مليون دولار مقابل تسوية قضائية بدعوى تشهير ضدها حول تغطية الانتخابات

وكانت فوكس نيوز قالت خلال تغطيتها أن شركة "دومينيون" قامت بتزييف نتائج الانتخابات

أعلنت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم أنها توصلت الى اتفاق مع شركة "أنظمة تصويت دومينيون" (Dominion Voting Systems) والتي تقوم بتشغيل صناديق الاقتراع الألكترونية في الانتخابات في الولايات المتحدة. وستدفع الشبكة أكثر من 787 مليون دولار لإنهاء معركة قانونية استمرت عامين اضرت بمصداقيتها.

وقدمت "دومينون" دعوة قضائية ضد فوكس نيوز بقيمة 1.6 مليار دولار، بدعوى التشهير، بعد أن قامت الأخيرة بنشر وتأييد ادعاءات كاذبة بأن نتيجة الانتخابات للرئاسة الأمريكية في عام 2020 التي تنافس خلالها ترامب وبايدن، زيف من جانب شركة التصويت.

وأعلن الاتفاق بعد ساعات معدودة فقط بعد قامت هيئة المحلفين في المحكمة العليا في ديلاوير بأداء القسم- وهو ما أدى الى وقف المحاكمة الدراماتيكي. وقال القاضي أريك ديفيس إن "الأطراف حلت القضية بينها" مشيدا بالمحامين من كلا الجانبين. التسوية منعت "فوكس نيوز" من القيام بالفحص المحرج بالخصوص، حول طريقة تغطية العملية الانتخابية التي يدور الحديث عنها، والتي كان يجب أن تقوم بها في حال مثول مدرائها التنفيذيين الى المحاكمة، قائمة الشهود شملت رئيس هيئة فوكس نيوز روبرت مردوك. ومقدمين مثل شون هانيتي وتاكر كارلسون.

مراسلات عبر الايميل وشهادات تدين نشرت خلال إدارة الملف أن هذه الشخصيات والعديد منها من "فوكس نيوز" قالت بأحاديث مغلقة حتى خلال البث بأن مزاعم تزوير التصويت ضد "دومينيون" لا أساس لها من الصحة- لكن هذه الأكاذيب انتشرت.

وقال فوكس في بيان: "تعكس هذه التسوية التزام فوكس المستمر بأعلى المعايير الصحفية" ، وأضاف: "نأمل أن يكون قرارنا لحل هذا النزاع مع دومينيون سلميًا ، وليس في محاكمة قاسية ومثيرة للانقسام".