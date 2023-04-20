الآلاف يتدفقون على بلدة أسترالية نائية لمشاهدة كسوف هجين نادر

بدأ هذا الكسوف في المحيط الهندي عند شروق الشمس وينتهي عند غروب الشمس في المحيط الهادئ، حيث يستطيع المشاهدون في نقاط مختلفة في مسار الكسوف رؤية أطواره المختلفة

أصبحت السماء فوق إكسماوث في غرب أستراليا مظلمة لنحو 60 ثانية يوم الخميس حيث ألقى القمر بظلاله على المنطقة بعرض 40 كم، وفق تقرير للبي بي سي.

AP Photo/Slamet Riyadi يشاهد الأطفال كسوفًا للشمس ينعكس على قاعدة تلسكوب في يوجياكارتا ، إندونيسيا ، الخميس 20 أبريل 2023. خلف القمر الجديد.

المدينة السياحية الواقعة بجانب الشعاب المرجانية – 1200 كيلومتر (745 ميل) شمال بيرث – عادة ما تكون موطنًا لأقل من 3000 شخص. لكن عدد سكانها تضاعف سبعة أضعاف عندما جعلها كل مراقبي النجوم منزلهم المؤقت.

وسيتمكن الموجودون في شبه جزيرة إكسماوث من مشاهدة تجربة الكسوف الكلي، في الساعة 11.27 صباحًا بالتوقيت المحلي (04.27 صباحًا بتوقيت جرينتش). ورافق الحدث انخفاض درجة الحرارة واصطبغت السماء بالأسود وخرجت النجوم.

AP Photo/Lorenio L.Pereira تُظهر هذه الصورة المركبة من الصور كسوفًا هجينًا للشمس شوهد من لاوتيم ، تيمور الشرقية ، الخميس 20 أبريل 2023. سوف يمر كسوف نادر للشمس فوق أجزاء نائية من أستراليا وإندونيسيا وتيمور الشرقية يوم الخميس

يعتبر الكسوف الكلي للشمس جزءًا من كسوف هجين نادر، فهو لم يحدث سوى بضع مرات في القرن.

بدأ هذا الكسوف في المحيط الهندي عند شروق الشمس وينتهي عند غروب الشمس في المحيط الهادئ، حيث يستطيع المشاهدون في نقاط مختلفة في مسار الكسوف رؤية أطواره المختلفة – أو الهجينة -.

وهو مشهد يتمتع به على نحو أفضل الأشخاص الذين يعيشون في غرب أستراليا وتيمور الشرقية وبابوا الغربية.

Juni Kriswanto / AFP عائلة تشاهد كسوفًا جزئيًا للشمس في سورابايا في 20 أبريل 2023.

رأى البعض كسوفًا كليًا للشمس. لاحظ آخرون ما يُعرف بالكسوف الحلقي للشمس – حيث يكون القمر صغيرًا جدًا بحيث لا يمنع الشمس بالكامل – أو كسوفًا جزئيًا للشمس.

كان آخر كسوف هجين للشمس في نوفمبر 2013، وتتوقع ناسا حدوث كسوف تال في عام 2031.