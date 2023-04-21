تم اكتشاف 135 موقعًا دينيًا ما قبل الإسبان في بوليفيا

ويعتقدون أنها مرتبطة بعبادات الأنديز القديمة. برز أحد هذه المواقع فوق كل المواقع الأخرى.

اكتشف علماء الآثار في بوليفيا أكثر من 100 موقع ديني ما قبل الإسبان، ويعتقدون أنها مرتبطة بعبادات الأنديز القديمة. برز أحد هذه المواقع فوق كل المواقع الأخرى.

ربما تشتهر بوليفيا القديمة بهندستها المعمارية الضخمة، على شكل موقع Tiwanaku الأثري، الذي يقع على بعد حوالي 15 كم من بحيرة تيتيكاكا والمعروف، من بين أشياء أخرى ، ببوابة الشمس، وهرم أكافانا، وبوما بونكو، المبني بين 500 و 1000ميلادي.

الآن، في دراسة نُشرت نتائجها في مجلة Antiquity، أجرى علماء الآثار مسحًا على قمم التلال في منطقة كارانجاس في المنطقة الجبلية في بوليفيا، والتي كانت ذات يوم موطنًا لأشخاص ما قبل الإسبان. من خلال فحص الصور الملتقطة، من بين أمور أخرى، عن طريق الأقمار الصناعية، تعرف الباحثون على المواقع وحاولوا فهم طبيعتها وكيف تم استخدامها في الماضي من قبل السكان المحليين.

وفقًا للباحثين، يشير تصميم الدوائر إلى أن البناء ربما تم تحت تأثير ثقافة الإنكا، حيث تم الحصول على شكل يعتقد الباحثون أنه قد يوحي بأن أعضاء طوائف الأنديز القديمة استخدموه لعبادة شمس. وأضاف الباحثون أن المواقع تمثل منطقة بحثية غنية لم تتم دراستها جيدًا بسبب مناخها القاسي والبارد.

وأضاف الباحثون أن هذا اكتشاف مهم، حيث يلقي ضوءًا جديدًا على الممارسات الدينية لسكان الأنديز القدماء، المعروفين بمعرفتهم المتطورة في علم الفلك والزراعة والهندسة المعمارية، كما توفر المواقع المكتشفة معلومات قيمة عن الجوانب الاجتماعية والسياسية. تنظيم هذه المجتمعات.