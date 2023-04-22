كتاب "اللبناني" لمؤلفه جاك نريا يحلل العلاقة المتشابكة بين ماضيه اللبناني وحاضره الإسرائيلي

كنيته "اللبناني" رافقت نريا طوال مسيرته النضالية في إسرائيل ولعبت دورا رئيسيا في تشكيل هويته وصراعه مع تلك الهوية التي خرج منها لكنها أبت أن تغادره، وفق توصيفه.

يستحضر الدكتور في تاريخ الشرق الأوسط جاك نريا في كتابه الأخير بعنوان "اللبناني" صفحات من تاريخ عائلته وحياته في لبنان ومن ثم الطريق الطويلة التي قطعها في إسرائيل كضابط مخابرات عسكري ومستشار لرئيس الوزراء يتسحاك رابين لافتا إلى أن كنيته "اللبناني" رافقته طوال تلك المسيرة ولعبت دورا رئيسيا في تشكيل هويته وصراعه مع تلك الهوية التي خرج منها لكنها أبت ان تغادره وفق توصيفه.

يضم الكتاب صورا توثق طفولته في لبنان بشوارعها وأزقتها وعاداتها وملابسها في تلك الفترة وعن الذكريات التي تثيرها تلك الصور قال نريا "هذه أمي وخيي روبير الله يرحمه ونحن قاعدين بساحة الشهداء ببيروت هذا التمثال موجود حتى اليوم والناس كانت تاخد صور. وبعد ما نخلص الصورة كنا نروح عالصمدي وناكل هناك اشياء خفيفة وحلوة..كنا على بعد 10 دقايق من البيت، والصورة من وراءك بداية حياتي بالجيش الإسرائيلي كنت هزيلا لم آكل شيئا وقتها..هذه كانت نقطة انطلاق من موقع قريب من نابلس لحد ما صرت ملحق عسكري".

فيما يلي مقتطفات من الحوار الذي أجراه الصحفي في i24news أدهم حبيب الله مع مؤلف الكتاب:

لماذا تأخرت 30 أو 40 عاما حتى خرجت بكتابك "اللبناني"؟

معك حق. كان لازم أفكر بالكتاب الذي يتطرق لحياتي الشخصية ولحياة العائلة..التصادم بن أبي وأمي.. المشاكل المادية..الحياة كانت صعبة كثير بلبنان ..ونحن كنا تحت السلطة..كان عندنا أوتيل في بيروت مزدهر كثير ولما بدأت القومية العربية بؤقر على لبنان الناصريون وكذا..رأيت أن السلطة بدأت تضغط علينا..عن طريقة حياتي أنا، حياتي العيلة كنت أريد أن أعبر عن الطافة اليهودية ولهذا السبب أخذ لي وقت..وافتنهت أنه بدون هذه القصة لن يستطيع المرء أن يفهم إلى أين وصل..الإنسان بلا تاريخ لا مستقبل له".

س: في الكتاب نبرة وجهتها لغالبية يهود لبنان الذين غادروه بعد عام 1967 لكن فضلوا عدم التوجه لإسرائيل..لماذا؟

لما تركت بيروت عام 1968 كان معي بالطائرة عشرات من اليهود قرروا الهجرة إلى إسرائيل لشعورنا أن إسرئيل هي أرضنا .. سوف تبنينا وعلينا أن ندافع عن البلد وكذا.. بعد 3 أشهر من وصولنا إلى إسرائيل وصلتنا رسالة من الجيش ترحب بنا وتدعونا لعمل فحص طبي. من أصل 80 الى 90 شخص بقي أربعة أشخاص، كل الباقي هربوا..وقتها كان حرب الاستنزاف وكان في عساكر إسرائيلية عم بيموتوا على الحدود مع مصر وسوريا..قالوا نحن سنساند إسرائيل لكن من الخارج..ولهذا السبب انتقدهم".

س: أنت تربيت في مدارس مسيحية والأمر لم يرق لبعض اليهود الذي عاشوا في لبنان..

صحيح لأننا أولا كنا بداخلية مدرسة العنتورة بجبل لبناني لهذا السبب أنا أتكلم مثل مسيحية لبنان..استغرب اليهود الأمر كوننا يهودا نتعلم عند المسيحيين..ونحن أصلا لم نتداخل مع الطائفة اليهودية لأني أبي أصله من روسيا وأمي من جزيرة رودوس وكانت لأول مرة تحصل في بيروت أن يتزوج أشكنازي من سفارادية كانت مسألى غريبة.. لهذا السبب استغرب الأمر وكانت الخشية من أن نصبح مسيحيين..هؤلاء الذين انتقدوني عوض أن يأتوا إلى إسرائيل هربوا..وأنا أتحاسب معهم اليوم عبر هذا الكتاب. وأحسن ما فعلته لي المدارس المسيحية في لبنان أنها قالت لي أن مصيري هو لدولة إسرائيل فقط..فيها يجب أن أعيش وأترعرع هذا ما تعلمته من المدرسة".

بآخر السنة الدراسية قامت خطابات ضد إسرائيل جاء مدير المدرسة ووشوشني في أذني قال لي جاك لا تهتم..أنت طريقك بإسرائيل"..

س: حدثنا عن حياة اليهود في لبنان.

نحن كعائلة يهودية في لبنان لسنا نموذجا يعكس حياة الطائفة فيه نحن لم نأت من الشام أو بغداد.. لأن أكثرية اليهود الذي كانوا في لبنان هاجروا من بلدان الشرق الأوسط بينما نحن كنا لبنانيين مع جنسية لبنانية. هذا هو الفرق الكبير. قضينا طفولتنا بمدرسة رمانة وخافت أمي أن تخبر راهبات الصليب بحقيقة كوننا يهودا.. حين صرنا بسن 6 سنوات توجب علينا الانتقال الى مدرسة للصبيان وعنتورة كانت مدرسة النخبة أنذاك في الصف العاشر حصلت معي انعطافة جعلتني أحتل المكان الأول حتى نهاية الدراسة..".

حين أنهيت البكالوريا عرفت أنني يجب أن يجب أن أكمل طريقي إلى إسرائيل..عملت كل الي لازم وتركت المطار مطار خلدة في بيروت ووصلت استانبول وبقيت مقتنعا هناك حيث بقينا 3 أيام بوجوب ذهابي إلى إسرائيل .. حين ب>ات الحرب 67 لم يعرف الجمهور بالهزيمة بأول يوم بوادي أبو جميل في بيروت كان في إضراب كبير والأكراد بدؤا بضرب بيوت اليهود ومدير المدرسة سمع بذلك فاتصل بأمي يعرض حمايتنا في المدرسة..في 1982 حين عدت إلى لبنان أول شيء قمت به أني ذهبت إلى تلك المدرسة..14 سنة بعد أن غادرت لبنان عدت إلى المدرسة..هناك قابلت أنطوان زميلي في الدراسة الذي أصبح كاهنا..وقابلت مدير المدرسة..".

س: والدك من مواليد حيفا أصله من روسيا التي هرب منها بعد الثورة الشيوعية السؤال لماذا اختار لبنان؟

لم نعرف عن أبي الكثير فهو بداية هرب من روسيا الى استانبول ومن ثم إلى بيروت وكيف أصبح مالكا لفندق لا أحد يعرف..قالت أمي ربما كان يعمل مع المخابرات الانجليزية لكني أستبعد ذلك تماما..لكن أمي مثلا قصتها أوضح ففي أعقاب الأزمة المالية التي ضربت العالم ومن بينها جزيرة رودوس أخذ يهود رودوس بالهجرة معظمهم ذهب الى أميركا وأفريقيا لكن جدي فضل لبنان حيث كانت أخته متزوجة ليهودي لبناني.

س: تقول في كتابك أنك غادرت لبنان لكن لبنان لم يغادرك..لكن هناك ازدواجية في هذا التوصيف فأنت تعكس حبك وانتماءك للبنان ولا تتحدث عن جاك الضابط الناجح..فسر ذلك؟

الناس تنظر الى المهاجرين الجدد من خلال البلد الذي جاؤوا منه وسمعت ذات مرة والدة صديقي حين عرفت أني قادم من لبنان تسأل ابنها مستفسرة بالييديش أهو عربي؟..بالفكر الإسرائيلي فإن من يأتي من لبنان حتما هو عربي..والأمر الآخر الذي كان يثير غضبي كلما كنت أسمعه حين كانوا يقولون لي أأنت من لبنان/ نعم/ ولكنك لا تبدو كذلك.. طيب ما الذي لا ترونه..أيجب أن أبدو قردا؟ كيف يجب أن أبدو حتى تميزون أني لبناني؟ والأمر الثالث أنك حين تقول لبناني في إسرائيل فأنت تقصد شخصا منافقا دجالا..لا يحب إسرائيل..حتى رابين اعتاد أمام الوفود الأجنبية أن يقدم مساعديه على أساس رتبهم ومناصبهم ولكنه حين كان يصل إلي فكان يقول هذا جاك نريا اللبناني..فماذا يعني اللبناني؟ أهذه صفة يعني؟؟ لا صفتي ليست لبناني.. أنا خبير بالشرق الأوسط، أنا دكتور بالتاريخ..أنا كنت بالجيش برتبة رفيعة جدا فلماذا يجب أن تنظر إلي كلبناني؟ أنا إسرائيلي أكثر منك.

س: أنت لم تعش صراع الهوية في لبنان؟

لبنان تغيرت..حين كنت صغيرا كانت لبنان هادئة ثم جاء التيار الناصري في لبنان ووقعت أول حرب أهلية وانقلب لبنان من بلد متواضع الى بلد فيه الوطنية.. وبدأوا يضغطون على اليهود.. يضغطون على زبائن الفندق التابع لنا.. هربوا الزبائن ونحن غرقنا بالديون ..

يقول نريا أنه يفتخر بالطريق التي قطعها حين ينظر إلى الوراء..وأنه واثق من أن قراره كان صحيحاً بالوصول إلى إسرائيل. ويكشف نريا في كتابه عن تقييمات عسكرية إسرائيلية قرأت سيناريوهات محتملة بضمنها النية لاغتيال السادات.

أنتم مدعوون لمشاهدة التقرير المصور ولمعرفة أعمق اطلبوا كتاب اللبناني من تأليف جاك نريا.