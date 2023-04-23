إسرائيل: ولادة نادرة لجرو أخضر

صدّقوا أو لا تصدقوا - هناك تفسير علمي لهذه الظاهرة

غالبًا ما يتباهى كلب اللابرادور بفروه الأبيض المصفّر، وهناك أيضًا لابرادور أسود ولابرادور بني. لكن بالنسبة لكلاب اللابرادور التي تولد باللون الأخضر، فهذه ظاهرة نادرة للغاية.

ولد مثل هذا الجرو مؤخرًا في مدينة بيتح تكفا في اسرائيل. صدّقوا أو لا تصدقوا - هناك تفسير علمي لهذه الظاهرة، وفي نهايتها يتغير لون الكلب.

حتى الآن ، تم تسجيل حالات قليلة معزولة من اللابرادور المولودين بفراء أخضر في العالم. في عام 2017 ، نشرت صحيفة "ديلي ميل" تقريرًا عن كلب يدعى ميلي من بريطانيا أنجب خمسة كلاب، أحدها أخضر. في عام 2020، أفادت وكالة رويترز للأنباء عن ولادة مثل هذا الجرو الأخضر، الذي تربى من قبل لابرادور يدعى سيبليسيا في سردينيا بإيطاليا.

وهنا الآن حدثت مثل هذه الحالة النادرة في إسرائيل، عندما أنجب كلبة اللابرادور "ستيفي" أربعة كلاب ، وكان آخرهم باللون الأخضر.

وفجأة ، بينما كانت في تقضي حاجتها، رأيت أن جروًا آخر كان يخرج منها. فقط لم يكن في كيس وفي الحقيقة لم يخرج منها تمامًا، اظهر رأسه فقط، زكان لونه بالكامل أخضر. كنت وحدي وأدركت أنه كان عليّ أن أنجب الجرو بنفسي. حملت رأس الجرو وقمت بتوسيع عنق رحم "ستيفي" حتى تمكنت من اخراج الجرو. وعندما خرج، كان كل شيء أخضر. لأنه كان كبيرًا جدًا أيضًا، مقارنة بإخوته الذين ولدوا قبله، وأنا وابنتي أطلقنا عليه اسم "بروس - العملاق الأخضر".

مثل الجراء الخضراء الأخرى التي ولدت حول العالم، سرعان ما فقد "العملاق الأخضر" لونه وأصبح مع مرور الوقت أشبه بإخوته وأخواته.

قال الدكتور ماركافيتش إنه "من المحتمل أنه كان برازًا أو أنه يتغوط على نفسه أو يكون ملطخًا من انفصال المشيمة، قد يستغرق الأمر بضعة أيام أو أسبوعًا أو أسبوعين، وفي بعض الحالات حتى أسابيع قليلة ، لكنه يزول ".