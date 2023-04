دراسة: المواقع الأثرية في الساحل الليبي معرضة لخطر التدمير بسبب تآكل الشواطئ

تتعرض المواقع الأثرية على طول الساحل في ليبيا الى خطر التلف والتدمير الكامل، بسبب تزايد تآكل الشواطئ. ومن الأمثلة الهامة التي تشهد على ذلك يمكن ذكر ساحل برقة شرقي البلاد والذي يقدم مثالا جيدا على مشكلة ادارة المواقع الأثرية.

لساحل برقة الذي يمتد شرقي ليبيا من خليج سدرة (سرت اليوم) وحتى الحدود الليبية المصرية، يوجد تاريخ طويل من الاحتلال البشري حتى العصر الحجري القديم، لذلك يتواجد فيه مواقع أثرية هامة كثيرة وحتى بعض المواقع التي لم يتم استكشافها أو توثيقها. اضافة لذلك، هو موطن للعديد من المواقع الأثرية التي تشمل مدنا يونانية ورومانية قديمة، معابد ومقابر تم الحفاظ عليها لعدة قرون.

ومع ذلك ، فإن الساحل يشهد أيضًا معدلات تآكل عالية تهدد بإلحاق الضرر أو حتى محو العديد من هذه المواقع المهمة تدريجياً على مدار العشرين عامًا القادمة. توجد تقييمات مفصلة لتآكل السواحل وهشاشة المواقع الأثرية في مناطق مهمة أخرى تقع على الساحل ، ولكن ليس بعد للمواقع الموجودة على ساحل برقة ، المنطقة الساحلية الشرقية لليبيا ، والتي كانت تُعرف أيضًا باسم بنتابوليس ("خمس مدن") في العصور القديمة وكان موقعًا حيث اندلعت معارك الحرب الأهلية في عام 2011

هذه الدراسة ، التي نُشرت في مجلة PloS One وأجراها الدكتور كيران ويستلي والدكتورة جوليا نيكولاس من جامعة أولستر في المملكة المتحدة ، جمعت بين التوثيق التاريخي والحديث لساحل برقة باستخدام الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية والملاحظات الميدانية لتقييم تآكل السواحل أنماط بالقرب من هذه المواقع الأثرية الهامة. تآكل الشاطئ هي عملية طبيعية تحدث عندما تؤدي الأمواج والتيارات البحرية إلى تآكل الساحل. بالقرب من ميناء أبولونيا (Apollonia) في ليبيا ، على سبيل المثال ، مكان كان مركزًا رئيسيًا للدراسة والفلسفة في العالم القديم ، حدد الباحثون مع زملائهم تآكلًا واسعًا للخط الساحلي ومعدلات تآكل كانت في ازدياد. في السنوات الأخيرة ، على ما يبدو بسبب الإجراءات المتعلقة مباشرة بالأنشطة البشرية مثل استخراج الرمال والتحضر.

تظهر نتائج بحثهم أن المعدلات الحالية لتآكل السواحل تشكل تهديدًا ملموسًا لهذه المواقع وغيرها ، ولكل منها قيمة تاريخية كبيرة ، في حين أنه من المرجح أن هذا التهديد سوف يشتد فقط على مر السنين في ضوء الأنشطة البشرية الإضافية وارتفاع مستوى سطح البحر بسبب تغير المناخ. وفقًا للباحثين ، فإن هذا يعرض هذه المواقع وغيرها لخطر التلف أو ، الأسوأ من ذلك ، محوها من الخريطة ، فيما يُصوَّر على أنه فقدان لمعلومات تاريخية قيمة.

ومن المواقع الأثرية الهامة المعرضة للخطر، توجد مدينة قيرنا القديمة (Cyrene) والتي أسسها اليونانيون في القرن السابع قبل الميلاد، وكانت مركزا تجاريا وثقافيا في العالم القديم، وباتت أطلالها اليوم موقعا اثريا تابعا لليونيسكو. مع ذلك تقع المدينة على تل يطل على البحر الأبيض المتوسط ، ويهدد تآكل السواحل بتقويض أسسها. يمكن أيضًا العثور على مثال آخر لموقع مهم معرض للخطر في شكل مدينة "ليبتس ماجنا" الرومانية ، والتي كانت واحدة من أهم المدن في الإمبراطورية الرومانية وهي أيضًا واحدة من مواقع التراث العالمي لليونسكو.