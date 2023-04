باحثون يكتشفون نحو 19 ألف بركان تحت الماء لم تكن معروفة من قبل

اكتشف حوالي 19 الف بركان تحت الماء، لم تكن معروفة من قبل حتى الآن، والتي تم اكتشافها في المحيطات حول العالم من خلال استخدام بيانات رادارات الأقمار الصناعية. أجرى البحث طاقم من قبل معهد سكريبس لعلوم المحيطات في الولايات المتحدة، والذي يعتبر أحد أقدم وأكبر المراكز في العالم لدراسة علوم المحيطات والكرة الأرضية، والذي أجروه بالتعاون مع نظرائهم من جامعة تشونغنام الوطنية في كوريا الجنوبية وجامعة هاواي.

ويشار الى أن قاع المحيطات، مثل مناطق اليابسة، يشمل مجموعة متنوعة من المناطق، والتي تشبه مناطق بارزة على اليابسة كالجبال، لكن يطلق عليها فقط في المحيط اسم الجبال البحرية - والتي تتكون عادةً من جبال بركانية نشطة أوالبراكين الخاملة التي ترتفع بشكل حاد من قاع البحر إلى ارتفاع يتراوح بين 1000 و 4000 متر - مثل هونغا تونغا ، التي تقع بالقرب من تونغا أو إيلولو الواقعة في أراضي ساموا الأمريكية.

كما أن الجبال القارية أو تلك الواقعة تحت مستوى سطح البحر تتكون من الصفائح التكتونية التي تتحرك باتجاه بعضها البعض ، أو عن طريق ثوران البراكين. في الوقت الحالي ، تم مسح ربع مساحة قاع البحر فقط ، مما يعني أنه لا أحد يعرف عدد الجبال البحرية الموجودة ، أو أين يمكن أن تكون.