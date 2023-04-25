باحثون يكتشفون نحو 19 ألف بركان تحت الماء لم تكن معروفة من قبل

بحسب الدراسة سطح المحيطات يشبه سطح اليابسة ويشمل عدد كبير من الجبال البحرية

اكتشف حوالي 19 الف بركان تحت الماء، لم تكن معروفة من قبل حتى الآن، والتي تم اكتشافها في المحيطات حول العالم من خلال استخدام بيانات رادارات الأقمار الصناعية. أجرى البحث طاقم من قبل معهد سكريبس لعلوم المحيطات في الولايات المتحدة، والذي يعتبر أحد أقدم وأكبر المراكز في العالم لدراسة علوم المحيطات والكرة الأرضية، والذي أجروه بالتعاون مع نظرائهم من جامعة تشونغنام الوطنية في كوريا الجنوبية وجامعة هاواي.

ويشار الى أن قاع المحيطات، مثل مناطق اليابسة، يشمل مجموعة متنوعة من المناطق، والتي تشبه مناطق بارزة على اليابسة كالجبال، لكن يطلق عليها فقط في المحيط اسم الجبال البحرية - والتي تتكون عادةً من جبال بركانية نشطة أوالبراكين الخاملة التي ترتفع بشكل حاد من قاع البحر إلى ارتفاع يتراوح بين 1000 و 4000 متر - مثل هونغا تونغا ، التي تقع بالقرب من تونغا أو إيلولو الواقعة في أراضي ساموا الأمريكية.

كما أن الجبال القارية أو تلك الواقعة تحت مستوى سطح البحر تتكون من الصفائح التكتونية التي تتحرك باتجاه بعضها البعض ، أو عن طريق ثوران البراكين. في الوقت الحالي ، تم مسح ربع مساحة قاع البحر فقط ، مما يعني أنه لا أحد يعرف عدد الجبال البحرية الموجودة ، أو أين يمكن أن تكون.

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قد يكون هذا مشكلة للغواصات ، لأنه في الماضي اصطدمت الغواصات أو السفن بالجبال البحرية ، والذي يشكل عاملا خطيرا لوسائل النقل البحرية هذه وطاقمها ، تمامًا كما حدث مع الجبل البحري مويرفيلد الذي سمي على اسم السفينة التي اصطدمت به في عام 1973. ومع ذلك ، فإن عدم معرفة مكان وجود الجبال البحرية يمثل مشكلة أخرى ، لأنه يمنع علماء المحيطات من إنشاء نماذج تصف تدفق مياه المحيطات حول العالم.

وبحسب نتائج البحث الجديد المنشورة في المجلة العلمية Earth and Space Science، حدد الباحثون لأنفسهم هدفا نهائيا وهو اكتشاف ومسح عدد كبير من الجبال البحرية، ومن أجل القيام بذلك استعانوا بمعطيات الأقمار الصناعية الرادارية، والتي على الرغم من أنها لا تستطيع في الواقع رؤية الجبال تحت الماء ، يمكنها قياس مستوى سطح البحر ، والذي يتغير باستمرار بسبب التغيرات في الجاذبية المرتبطة بتضاريس قاع البحر.

من خلال هذه الطريقة، اكتشف الباحثون ما لا يقل عن 19 الف جبل تحت الماء، بالإضافة إلى ذلك ، لاحظ الباحثون أن هناك أسبابًا مهمة أخرى لرسم خرائط لقاع المحيط تتعلق بمساعدة جهود التعدين في قاع البحر - ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الجبال البحرية تحتوي على كميات هائلة من معادن الأرض النادرة. قد تساعد الخرائط الأكثر اكتمالا للجبال البحرية الجيولوجيين على رسم خرائط أفضل للصفائح التكتونية للكوكب والحقل المغنطيسي الأرضي ، مع توفير بعض الجبال البحرية أيضًا موطنًا لمجموعة واسعة من الحياة البحرية ، بما في ذلك الشعاب المرجانية والكائنات البحرية الأخر